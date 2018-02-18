Picasso'nun Ünlü Tablosunun Altından Başka Bir Tablo Çıktı!

20. yüyzyılın ve sanat tarihinin en iyi ressamlarından olarak gösterilen Picasso'nun Diz Çökmüş Kadın tablosuna dair bir sır açığa çıktı.

Pablo Picasso'nun bilinen ünlü sözlerinden biri şudur: "İyi ressamlar kopyalar, daha iyileri ise çalarlar." Bu enteresan ve uzunca süredir anlamı üzerine tartışmalar dönen söz, belki de sonunda bir mantığa bürünmüş olabilir. Nitekim Picasso'nun meşhur tablosunun altında başka bir ressamın bir tablosu ortaya çıktı.

Amerikalı araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir görüntüleme cihazı sayesinde tabloların alt katmanlarının da görüntüleri keşfedilebiliyor. Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun alt katmanını görüntüleyen araştırmacılar, daha önceki yatay çizilen tablodaki silüetin, dikey olarak çizilerek kadının sırt bölgesini oluşturduğunu belirtmişler.

Tabi ki tabloyla ilgili tartışmalar burada bitmeyecek. Nitekim tablonun Picasso tarafından satın mı alındığı veya direk olarak bu eserine ilham olduğu için bir şekilde sahibinden mi talep edildiği bilinmiyor. Bu yüzden bu eserin çalıntı bir eser oldup olmadığı da önümüzdeki dönemlerde tartışılacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Picasso'nun tablosu ile alttaki tablo arasında bir benzerlik görebildiniz mi?