Pokemon evreninin en unutulmaz karakterlerinden Pikachu ilk kez konuştu. Fakat son derece üzücü bir sahnede yaşanan bu konuşma seyircileri önce şaşırttı, sonra üzdü.

Pokemon evreninin yeni filmi olan Pokemon: I Choose You’da başrol Ash’in sadık Pokemon’u olan Pikachu, eğitmeni ile insan sesi ile konuşarak tüm seyircileri şaşkınlığa uğrattı.

Bir sahnedeki Pokemon savaşı sırasında Pikachu ve eğitmeni Ash yerde kalıyorlar. Ash, Pikachu’ya neden poketopuna dönmediğini soruyor. Tüm seyirciler Pikachu’dan acıklı bir ‘pika pika’ sesi duymayı beklerken Pikachu hüzünlü bir insan sesi ile ‘her zaman seninle olmak istiyorum’ diyor.

Pokemon evreni gerçekten kalabalıktır. En sıkı takipçileri dahi tüm Pokemonları sayamayabilir. Bu büyük evrende yalnızca bir avuç Pokemon cümle kurabilme yeteneğine sahiptir ve bu Pokemonlar’ın arasında Pikachu hiçbir zaman bulunmadı.

Pikachu ilk kez 1996 yılında ortaya çıkmıştı ve o günden bu yana yalnızca ‘pika pika’ diyordu. Dolayısı ile Pikachu’nun konuştuğunu gören seyirciler aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere büyük tepki gösterdiler.