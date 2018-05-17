Pil Ömrünü 100 Kat Artıran Bir Cihaz Geliştirildi!

Missouri Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, pil ömrünü tam 100 kat artırabilecek bir cihaz geliştirdi. Araştırmacıların yeni hedefi cihazı satılabilir hale getirmek.

Günümüzde kullandığımız teknolojik cihazlar ne kadar gelişirse gelişsinler; işin içine 'pil ömrü' denen basit olgu girince bu alanda devrimsel herhangi bir yenilik veya gelişimle karşılaşmadığımız aşikar. Bütçenizin sınırlarını zorlayarak 6.000 TL'ye iPhone X dahi almış olsanız, akıllı telefonunuzun batarya ömrü konusunda diğerlerinden çok da farklı bir hizmet alamıyorsunuz.

Verdiğimiz akıllı telefon örneği bilgisayarlar, tabletler gibi diğer teknolojik aletler için de geçerli. Kısa pil ömrünün yanı sıra ciddi bir ısınma problemi de söz konusu olabiliyor. Missouri Üniversitesi araştırmacıları, hem ısınma hem de kısa pil ömrüne çözüm ürettiklerini iddia ediyorlar. Bal peteği yapısında bir manyetik materyal sayesinde, batarya ömrünün tam 100 katına kadar çıkarılabileceği belirtiliyor.

Bu bağlamda patent başvurusunu da yapan araştırmacılar, henüz piyasaya çıkacak durumda olmadığını belirttikleri ürünün 5 saatlik şarj ömrüne sahip olan herhangi bir cihazı, boyutlarını da etkilemeyecek şekilde 500 saatlik şarj edilebilir hale getirebileceğini söylüyor. Cihazın bir özelliği de uzaktan açılıp kapanabilecek bir yapıya sahip olması. Örneğin CCTV güvenlik kameraları gibi sürekli çalışma ihtiyacı olan ve bakım gerektiren cihazlarda çok daha randımanla çalışabilecek.

Oldukça heyecan verici görünen gelişmenin kullanıcılarla ne zaman buluşacağı şimdiden merak konusu oldu.