Bisikletlerde hiçbir sürtünme olmadan elektrik üretip bu elektriği ışığa çevirebilecek yeni bir proje şu anda Kickstarter’da.

Bisiklet kullanıcıları, ışık için iki seçenekten birini kullanıyorlar. Ya çıkartılabilir bir pille çalışan ışıklar, ya da bisikletinizin tekerleğinden dinamo yardımı ile güç elde edilerek oluşturulan ışık. İkincisi çok güzel bir şeymiş gibi gözükse de, enerjisini sürtünmeden aldığı için özellikle yokuş yerlerde sizlere büyük sıkıntılar çıkartabilir. Bu yüzden bu iki formül dışında yeni bir formül geliştirildi. Bu üçüncü formüle göre herhangi bir pile veya dinamoya ihtiyaç duyulmuyor. Fren pabuçlarının olduğu yere eklenen manyetik pabuçlar sayesinde tamamen temassız bir dinamo yaratılıyor.

Şu anda Magnic Microlights ismiyle Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan bu proje, manyetik alanı kullanarak oluşturulan girdap akımlarıyla son derece üst düzey bir ışık sunabiliyor.

Mucit Dirk Strothmann’ın Digital Trends’e yaptığı açıklamada, “Magnic Light ile ilk kez karşılaştığınızda muhtemelen bunun sahte ya da sürtünme destekli bir dinamo olduğuna inandınız. Her ikisi de doğru değil. Altta yatan girdap akımı o kadar büyüleyici ki, manyetik alanlar yalnızca hareket olduğunda bile ortaya çıkıyor. Dönen bir mıknatıs çarkını kara bir kutunun içine saklayarak, sürekli hareket illüzyonu yaratmak mükemmel, ancak bizim durumumuzda bu sihirli bir illüzyondan daha fazlasıdır, çünkü bu konsept standart dinamolar karşısında birkaç avantaja sahiptir: Tekerler ve jeneratör arasında hava boşluğu; kir, yağmur veya kar ile ilgili herhangi bir sorun oluşturmaz ve harici kablolar olmadan kapsüllenmiş bir birim çok daha iyi korunur. Bisikletinizin arkasında asla boşalmayan bir pil varmış gibi hissedeceksiniz” dedi.

Strothmann, icadının mükemmel aydınlatmanın yanı sıra, akıllı telefonla kontrol edilebilen navigasyon sinyalleri ve sensörsüz hız izleme gibi özellikler sunduğunu açıkladı. Araba veya motorlarda olan sinyal verme işini, dönmek istediğiniz bölgedeki fren pedalına iki sefer basarak yapmanızı sağlayan bu ışıklar, trafikte karşınızdaki kişilere yapmak istediğiniz şeyi daha iyi belli edecek.

Ürünün fiyatına baktığımızda ise birazcık pahalı olduğunu görüyoruz. Yine de eğer bir profesyonel bisikletçiyseniz çok daha pahalı değil. Ön ve arka olacak şekilde toplamda 4 akıllı farın toplam fiyatı 99 Euro. Yine de, bunun farklı paketleri de bulunuyor. Kickstarter’a girerek bu ürüne siz de destek verebilirsiniz. Ürüne ilgi şimdiden 1000 kişiyi geçmiş durumda. Ürünler, Kasım 2018’de satın alan kişilere gönderilmeye başlayacak.