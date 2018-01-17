Hemen Taşınmak İsteyeceğiniz Boru Şeklindeki Mükemmel Evler

Modern dünyanın en iç açıcı akımlarından olan minimalizm, bu evlerle hayata geçiyor. 2.4 metrelik genişliğe, 8 metre uzunluğa sahip bu boru şeklindeki OPod evlerinde yok yok.

Bir ev düşünün, dünyada olabildiğince az yer kaplayıp, her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Bir oturma odası, yatak odası, mini buzdolabı, banyosu ve deposu bile var.

Hong Konglu bir mimar tarafından yapılan bu proje, beton su borularını küçük evlere dönüştürme fikriyle hayat bulmak üzere. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan yer sorununa kökten çözüm getirmesi, oldukça işlevsel çözümler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

OPod Tube Housing sistemi, sekiz metreden biraz daha uzun olan beton tüpleri, yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüyor. Diğer yandan oldukça uygun fiyatlı olmaları da şehir hayatını kolaylaştıran etmenler arasında yer alıyor.

Bu tüpler bir ya da iki kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanıyorlar. İçlerinde bir yatak, mini buzdolabı, banyo, giysi ve kişisel eşyalar için kullanılacak bol miktarda depolama alanı var. Aynı zamanda istenildiğinde bir oturma odasına dönüşebilen yapıya sahip.

Söz konusu su boruları, projenin inşa edilmesi için girişimi yapılan büyük şehirlerin su kanalarında kullanılmak üzere yapılıyor. Bu proje ile birlikte kendi amaçlarından belki de daha işlevsel bir konuya hizmet etmiş oluyorlar. Her bir OPod’un fiyatı ise sadece 15.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.

OPod'un salon halini almış şekli. Koltuk geceleri uyumak için bir yatağa dönüşüyor:

Bu prototipte ise iki farklı OPod var ve birlikte bir evi oluşturuyorlar. Arkadakinde banyo bulunuyor:

Sistem, şehirlerde oldukça az yer kaplamak için planlandı:

Kullanım alanları için bir örnek daha:

Aşağıda da prototiplerin nasıl kullanıldıklarını görebilirsiniz: