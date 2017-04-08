Pillerle Yapabileceğiniz İpucu Niteliğinde 6 Şey!

"Life hackler", "Şeytan ayrıntıda gizlidir" sözünü doğrularcasına hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Biz de sizler için, pillerle yapabileceğiniz 6 "life hack"i seçtik.

“Life hack” kavramı yaşamımıza gireli çok olmadı, ancak bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük etkisinin olması şaşırtıcı değil. Çünkü ufacık ayrıntılar işlerimizi öylesine hızlandırıyor ve kolaylaştırıyorlar ki! İşte sizler için pillerle yapabileceğiniz, 6 adet life hack sunuyoruz.

1-Pillerin Temas Ederek Bitmesini Engelleyin

Eğer pillerinizi bir kutuya koyduysanız, ister istemez birbirleri ile temas edece ve içlerinde kalan elektrik enerjisi tükenecektir. Bunu engellemek için her bir pili plastik folyoyla sarabilir, böylece yalıtabilirsiniz.

2-Mıknatısla Akımları Birleştirebilirsiniz

Eğer ampermetre ile birkaç pilin akımını ölçecekseniz, fakat piller birbiriyle temas etmiyorsa; aralarına bir mıktanıs koyabilir ve bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz.

3-Alkalin Pilden Anahtarlık

Bitmiş bir alkalin piliniz varsa hemen çöpe atmayın. Bunun kabuğunu bir kargaburun pense ile soyup, baş kısmındaki pozitif ve negatif kısımları çıkartabilirsiniz. Bunlar birbirine anahtar ve kilit gibi uyacağı için; ortadan ikiye kesip birini istediğiniz bir duvara, diğerini ise anahtarlığınıza takabilirsiniz. Böylece eve geldiğinizde cebinizden çıkardığınız anahtarı doğrudan yaptığınız anahtar askısına asabilirsiniz!

4-Kalem Pili, Pad Kalemi Olarak Kullanın

Bitmiş pillerinizi, mobil cihazlarınızda bir kalemmiş gibi kullanabilirsiniz. Pilin eksi kısmı, insan parmağından daha iyi bir şekilde dokunmatik cihazlar tarafından algılanır.

5-Küçük Boyutlu Pilleri Büyük Pil Olarak Kullanın

Bazen acilen kalem pile ihtiyacımız olur, fakat evdeki piller küçük boyutludur! Peki bunları nasıl büyük pile çeviririz? Biraz aliminyum folyo alın ve bunu bir top haline getirin. Örneğin, pili TV kumandanıza koyacaksanız yerleştirin ve artı kısmına da folyoyu ekleyin. Bu şekilde, küçük pilin enerjisi kumanda devrelerine iletilecek.

6-Pil ile Ateş Yakın

Diyelim ki pikniğe gittiniz ve ateşe ihtiyacınız var. Çakmağınızı unutmuşsunuz. Ancak yanınızda el fenerinizin pilleri, yemek için getirdiğiniz aliminyum folyo ve ilk yardım çantasındaki pamuk var. Şanslısınız, çünkü bunlarla ateş yakabilirsiniz. Folyoyu ince ve pilin iki ucu arasnda bağ kurabilecek uzunluktan biraz daha uzunca kesin. Ortasına biraz pamuk sarın ve artı-eksi kutuplara temas ettirin. Bir süre sonra aliminyum folyo yanacaktır. Kibritiniz varsa fakat kutusunu atmış iseniz, pamuk yerine kibrit de kullanabilirsiniz.