League of Legends oynayanlara müjdemizi verelim. Yıllardan beri Avrupa'da olan Türkiye sunucuları, bugünden itibaren Türkiye'de hizmet vermeye başlıyor.

MOBA oyun sektörünün bu kadar ünlü olmadığı 2009 yılında piyasaya sürülen League of Legends, ilk çıktığı yıllarda ilk olmasa da MOBA’yı en hızlı yayan oyun olmuştu. E-spor kültürünü geliştirerek bu alanda günümüzde bile en çok takip edilen oyun olan League of Legends, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardan beri severek oynanıyor.

Ülkemiz için Türkiye sunucusu olsa da sunucunun yeri Avrupa’da olduğu için oyunda sürekli ping sorunları yaşanıyordu. En hızlı internette bile 50-60 pinglerde takılan League of Legends, yeni haberle birlikte tüm oyun severleri mutlu edecek. Riot Games Türkiye tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bugünden itibaren Türkiye sunucuları bizzat Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da hizmet vermeye başladı.

Binlerce insanın oyun ilk çıktığı günden beri beklediği Türkiye sunucularının sonunda gelmiş olması birçok kişinin sevinmesini sağlarken, pinge dayalı sorunları da bu sayede çözmesi bekleniyor. Anlayacağınız, “ping var kanki ondan oynayamıyorum” lafı artık çok daha az duyulacak.

Fiziksel bir sunucu açmanın maliyetlerinin çok yüksek olması ve teknik parçaların temini konusunda sıkıntıların oluştuğunu belirten Riot Games, Türkiye sunucularının bu kadar gecikmesinin sebebini maliyet ve güvenlik olarak açıklıyor. Bu sorunları çözdükten sonra açılan Türkiye sunucularını şu anda kullanabilirsiniz. Unutmayın, bugün oynayacağınız oyunlar Türkiye makinelerindeki ilk hareketleriniz olacak.

Sunucu geçişleri ücretsiz

Ayrıca bir güzel haber daha verelim. Şu anda hesabı yurt dışı sunucularında olan kullanıcılar Türkiye sunucusuna geçmek için yalnızca 1 RP ücret ödeyecekler. O 1 RP'de Türkiye'den diğer sunuculara bağlanmış herkesin hesabına yatırılmış durumda. Eğer VPN gibi sorunlardan ötürü hesabınıza 1 RP yatırılmadıysa, oyuncu destek üzerinden yardım alabilirsiniz. Bu süreçte hızlı davranıp yüksek RP'ler harcayarak geçiş yapanlar da üzülmesin. League of Legends Türkiye, 1 ay içerisinde bu arkadaşlara RP miktarını geri ödeyecek. Bu özellikten 23 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında faydalanabilirsiniz. Hep beraber Türkiye'de buluşuyoruz! :)