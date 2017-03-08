Pinterest En Kötü Arama Motoru Jelly'yi Satın Aldı

Pinterest, devasa bir arama motoru olma yolunda emin fakat ilginç adımlarla ilerliyor.

Pinterest, Jelly ismindeki arama motorunu satın aldı. 4 yaşındaki bu arama motoru, verdiği servisin kötü olmasıyla biliniyor. Peki Pinterest böylesine kötü nam salmış bir hizmeti neden satın aldı? Torpil mi?

Yazıya biraz Jelly'den bahsederek devam edelim. Jelly, Twitter kurucu ortakları tarafından başlatılan başarısıve sürekli olarak başarısızlıklara uğrayan bir proje. Google gibi olmak yerine Jelly, soru cevap sistemiyle çalışan bir platformdu ve bu sorular, cevapları bilen kişilere soruluyordu. Bu arama motorunda arama e-posta yapanlar, cevabı hemen elde edemiyordu, birkaç dakika sonra e-posta gelen kutularında cevabı buluyorlardı fakat yeterli cevaplar değildi bunlar.

E madem bu kadar başarısız bir oluşum, Pinterest neden satın aldı? Cevap çok basit:dünyanın ilk görsel keşif motorunu yapmak için. Google, gittikçe reklam ağırlıklı bir arama motoru olmaya başladı. Örneğin Google'da "koltuk" kelimesini aratmanız sonucunda karşınıza 3 tane reklam gelecek, iyi SEO yapan mobilya sitelerinin koltuk satış linklerine yönlendirileceksiniz. Ancak Pinterest'te durum böyle değil. Oraya "koltuk" yazdığınız zaman karşınıza gerçek insanlar tarafından yayımlanan gerçek koltuk resimleri çıkıyor ve arama sonucundan daha memnun oluyorsunuz.

Pinterest, bu arama işinde büyümek istiyor, o yüzden potansiyel gördüğü bir firmaya yatırım yapmış diyebiliriz. Dünyanın ilk görsel keşif motorunu yapmak isteyen Pinterest ekibinin bunu nasıl yapacağını henüz bilmiyoruz. Firmanın en yeni özelliği olan Lens ile birlikte gerçek dünyadaki eşyaların tanımlanması yapılabiliyor.