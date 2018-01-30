Pinterest bir yandan kendisini sürekli olarak görsel keşifle bağlantılı tutan bilgisayar vizyonu konusunda uzmanlaşan bir firma olduğunun reklamını yapmaya çalışırken, diğer yandan bu vizyonu oluşturmaya yardımcı olacak ekstra parçaları da bir araya getirmeye devam ediyor.

Firma bugün yaptığı açıklamada, Google'ın eski bilgisayar vizyonu araştırma birimi başkanı Chuck Rosenberg'i istihdam edeceğini duyurdu. Rosenberg daha önce 14 yıl Google'da çalışmıştı. Pinterest üzerinde aylık 300 milyondan fazla görsel arama yapılıyor. Bu oran yıllık bazda kıyaslandığında %70'lik bir artışa denk geliyor. Bu büyüme ve ilgiyi elinde tutmak isteyen firmanın giderek artan maktarda içeriği yönetmeye ve aynı zamanda kullanıcılarına bekledikleri sonuçları sunmaya devam etme zorunluluğunun olduğu da aşikar. Şüphesiz ki yeni istihdamlar, başka istihdamları beraberinde getireceği için, buna ek olarak özellikle sektörün diğer alanlarında insanlara bu deneyimi yeni araçlarla birlikte sağlamak, firmanın soruna bakış açısını genişletmesine ve çözüm getirme noktasında yeni yöntemler üzerinde düşünmesine yardımcı olabilir.

Google' da görsel tanımaya yönelik olarak geliştirdiği araçların bir parçası olarak inanılmaz sayıda fotoğrafları işlemek zorunda kalarak, giderek gelişmekte olan algoritma ve makine öğrenimi yöntemleriyle, görsel ip uçlarına dayalı küçük bilgi parçacıklarını seçmeye çalışıyor.

Pinterest kendisini küçük reklam işleriyle uğraşan markalardan sıyırarak, zincirlerini kırmış bir firma olduğu görüntüsünü verme konusunda gitgide uzmanlaşıyor. Kaldı ki neredeyse 10 yıldır faaliyette olan bir firmanın sadece bir 'girişim firması' olarak tanımlanması da pek mümkün değil bu noktada. Facebook ve Google'ın reklam pastasından kapmak gibi zorlu bir görevin yanısıra, markalar için sadece bir deney sahası olmanın ötesine geçmek gibi bir zorunluluğu da bulunuyor Pinterest'in. Bu nedenle bir kaç istihdam yapan firma, bu yönde gelişmeler kaydediyor. Firma aralık ayında eski Facebook çalışanı Gary Johnson'ı, birleşik geliştirme departmanının başkanı olarak işe almıştı. Yıl sonunda ise CBS ve PepsiCo'nun yöneticisi Fred Reynolds'ı, yönetici kuruluna dahil ettiğini duyurmuştu.

