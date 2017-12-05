Pinterest'in yeni botu ile kullanıcılar Facebook Messenger içerisinde iken ilgili eklentiye tıklayıp sohbet penceresi açtıktan sonra ilgilendikleri konuyla ilgili kelimeleri yazdıklarında, Pinterest'te bulunan içeriğe, Messenger'dan ayrılmadan ulaşabilecekler.

Tahmin edilenin ötesinde bir kullanıcı kitlesine erişme çabaları içerisinde olan Pinterest, kullanıcıları takip ederek farklı bölgelerde avlamaya başlayacak. Bu bölgelerin arasında mesajlaşma uygulamaları da bulunuyor.

Evet, Pinterest bugün itibariyle Facebook Messenger’da içerik paylaşımı yapan kişilerden oluşan kullanıcı kitlesini yakalamak için, bir çift güncelleme yapmaya başladı. Halihazırda kullanıcılar Pinterest’teki bağlantıları kopyalayarak Messenger’a yapıştırıyorlar fakat firmanın yeni hedefi, Messenger’da bulunulan yerde düzenli olarak Pinterest’le etkileşimi sağlayabilecek, daha zahmetsiz bir yöntem geliştirmek.

Söz konusu bot, tahmin edeceğiniz şekilde çalışıyor. Pinterest botla etkileşimde bulunmak için bir adet sohbet penceresi açıyor ve örneğin yiyecek ya da giyim gibi ilgilendiğiniz konuyla ilgili kelimeler yazıyorsunuz. Daha sonra bot Pinterest’te bulunan fikirleri size tavsiye etmeye başlıyor. Böylece ilginizi çeken şeylerle ilgili daha detaylı bir bilgi alma imkanını yakalamış oluyorsunuz. Messenger gibi bir platformda olası fırsatları test etme niyetinde olan firmaların en son örneği Pinterest.

Sohbet uzantısı Pinterest deneyimini Messenger kullanımına daha da yakınlaştırarak kullanıcıların pinleri Facebook mesajıyla gönderme ve Messenger içerisinde detaylı olarak inceleme imkanını getiriyor. Böylece Messenger’da iken bir pin’e gittiğinizde, Messenger’dan çıkmadan Pinterest ortamındaki deneyime benzer bir hissi görmeye ve hissetmeye başlayacaksınız.

Tabii bu girişim Pinterest’in kendi platformunun ötesinde adımlar atarak insanların fikirlerini kendi platformunda uygulamaya koymalarını sağlamaya yönelik ilk girişim değil. Bu yıl içerisinde QR Codes adlı mağazalarda görünecek olan uygulamasını çıkarmıştı.

Aylık 200 milyonun üzerinde kullanıcı kapasitesine sahip olan Pinterest, Facebook’la kıyaslandığında cılız kalıyor hala. Fakat her iki platformdaki kullanıcıların davranış biçimleri kesinlikle birbirlerinden oldukça farklı. Fakat Pinterest büyümenin yollarını aramaya devam ettiği bu süreçte normal koşullarda kendi servisiyle ilgilenecek kişileri bulmak için bakmayacağı yerlere de artık kulak kesilmek zorunda. 1 milyardan fazla kullanıcı kapasitesine sahip olan Facebook Messenger ile daha da yakından bağlantılı olmak, başlangıç için oldukça iyi bir fikir gibi görünüyor.