Pinterest'te Görselle Arama Yapılabilecek

Pinterest, arama özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Şimdi de eklentilerle görsel arama yapılabilecek.

Pinterest, kullanıcılarının iğnelemiş olduğu şeylere daha kolay ulaşabilmesi için yeni yollar deniyor. Bugün de yeni yöntemlerinden birini kullanıcılarına sundu. Yarından itibaren site içerisinde görsel arama yapabileceksiniz.

“Peki bu özellik nasıl çalışacak?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Site üzerinde gördüğünüz bir görselin üzerine geldiğinizde, karşınıza bu görselle alakalı aramalar yapabileceğinizi söyleyen bir düğme gelecek. Üstelik bu özellik, siteden ayrılmanıza da neden olmayacak, aynı sayfada arama yapabileceksiniz.

Şimdilik bu özellik yalnızca Chrome tarayıcısında çalışıyor ancak şirketin dediğine göre bu özellik diğer tarayıcılarda da uzantı olarak gelecek. Bu özelliği Chrome’da denemek için buraya tıklayarak Chrome mağazasından ilgili eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra site içerisinde görsel arama yapabileceksiniz.

Görselin üzerine geldiğinizde çıkan yeni simgeye tıklayın ve gerçek zamanlı olarak o görselle alakalı sonuçlara ulaşabileceksiniz. Daha fazlası da var: Sitenin arka planındaki boşluğa sağ tıklayıp “Ara” seçeneğine tıklamak, bir görselle değil, tüm içerikle alakalı arama yapabilmenizi sağlayacak.