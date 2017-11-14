Pinterest Yeni Güncellemesini Yayınladı

Pinterest, son güncellemesinde lens tool’a yeni özellikler getirdi.

Görsel içerikleriyle göz dolduran Pinterest, cuma günü uygulama içerisindeki ürünler için görsel arama özelliği ekledi ve lens tool için büyük bir güncelleme yaptı. Ufak yeniliklerinin yanı sıra Pinterest bu güncellemede, en büyük iki yeniliği olan ‘’Lens your Look’’ ve ‘’pincodes’’ ile dikkat çekti. Yeni pinterest lens tool özellikleri gerçekten çok kullanışlı görünüyor, sizler için bu özellikleri biraz açıklayalım.

Kişisel stilistiniz olarak çalışması için tasarlanan Lens your look sayesinde, istediğiniz bir giysinizin fotoğrafını çekmeniz yeterli. Ardından uygulama Pinterest içerisinde o kıyafetin tarzına uygun bütün kıyafetleri bulup ekranınızda listeliyor. Görsel olarak arama yapması gerçekten de çok büyük bir yenilik. Aşşağıdaki giften nasıl çalıştığına bakabilirsiniz.

İstediğiniz özelliklere bağlı olarak aramaları, Pin Codes güncellemesi sayesinde yapabilirsiniz. Örneğin aradığınız markanın fotoğrafını çektiğinizde size sadece o markanın ürünlerini listeler. Başka bir örnek vermek gerekirse, alışveriş yaptığınız yerin poşetinin veya logosunun fotoğrafını çektiğinizde Pinterest sizin için dükkanın sattığı tüm ürünleri listeleyebilir.

Pinterest’in Lens özelliğini duyurmasından bu yana yaklaşık 7 aylık bir dilimi geride bıraktık. Bu son güncellemeden çıkarılması gereken bir diğer sonuçta Lens özelliğinin artık beta konumundan çıkmış durumda olması ve yakında yeni özelliklerin bizleri beklediği.