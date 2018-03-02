Pioneer, DDJ-SB2 kontrol cihazının yeni modeli olan Pionerr DJ DDJ-SB3’ü, Mart ayında piyasaya çıkaracağını duyurdu.

Ücretsiz Serato DJ Lite veya ücretsiz Serato DJ Pro ile de çalışılabilinecek olan yeni cihaz ile harika performanslar sunmak artık çok daha kolay olacak. Bütçeye uygun ve giriş seviyesinde olan DJ kontrol cihazı, yine de üst seviye Pioneer DJ ekipmanlarında olan çoğu işleve sahip. Modele ait özelliklerden bazılarının diğer modellerden kopyalandığı ise gözlerden kaçmıyor. Hatta ürün, DDJ-S serisindeki bazı tuşları aynı şekilde üzerinde barındırıyor.

FX Fade adlı yeni bir özelliğinde sunulduğu modelde, efekt uygulaması ve sesin kısılması aynı zamanda sağlanabilinecek. Bu özellik sayesinde farklı türlerdeki iki şarkı arasındaki geçişlerin bile, kesintisiz bir biçimde gerçekleşmesi mümkün hale geliyor.

Seçilebilinecek sekiz farklı FX Fade kombinasyonunun her biri dört farklı efekte sahip olacak. Bunlar arasında yüksek geçiş filtresi, alçak geçiş filtresi, döngüsel çalma ve ters dönüş gibi seçenekler bulunuyor.

Üründe sunulan bir diğer yenilikse, DJ Jazzy Jeff ile gerçekleşen işbirliğinin ürünü olarak ortaya çıkan Pad Scratch'dir. Daha önce hiç scratch atmamış kişilerin bile bunu ustaca yapmasını sağlayacak özellik için ilgili tuşa basmak, diğer tuşlardan destek almak ve platter alanını döndürmek yeterli oluyor.

Mart ayı sonunda satışa sunulması planlanan DDJ-SB3’ ün 249 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Peki siz ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz siz de bir scratch atar mısınız?