Rus bilim insanları, dünyadan görünen en güçlü 4. ışık olacak uydularını uzaya gönderdiler. Güneş ışınlarını yansıtarak inanılmaz ışıklar yayacak Mayak isimli uydu, çalıştığı süre boyunca diğer astronomi araştırmalarını engelleyecek.

Rus bilim insanları tarafından yapılan proje kapsamında astronomi araştırmalarını olduğu gibi durduracak “Yapay Yıldız” projesi başladı. Rus Soyuz roketi tarafından fırlatılan piramit şeklindeki uydu, Dünya'nın yörüngesinde yapay bir yıldız yaratacak. Bu yapay yıldız, Venüs’ten sonra görülecek en büyük 4. gök cismi olacak.

Mayak ismi ile anılan yapay yıldız, Moskova Devlet Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümü tarafından geliştirilmiş ve 14 Temmuz Cuma günü uzaya fırlatılmış.

Görüntü olarak piramidi andıran ve açıldığında 16 metrekareye boyutuna ulaşacak Mayak, aynı zamanda bir insan saçından 20 kaç daha ince olacak.

Uydunun birkaç gün içerisinde açılmasını beklediklerini söyleyen araştırmacılar, uyduyu önümüzdeki haftalarda Avrupa ve Asya üzerinden takip edecekler.

Rusya bu araştırmayla Güneş'ten gelen ışınları yapay yıldız ile kırmayı hedefliyor. Dünya'dan gözüken gök cisimlerinden Güneş, Ay ve Venüs’ten sonra en parlak 4. gök cismi olacak Mayak, bu ışıktan dolayı uzayda bulunacağı 1 ay süresince astronomi ile uğraşan herkese tatil yaptıracak. Çünkü yapay yıldızın ışığı, diğer gök cisimlerini görmeyi engelliyor.

Yapay yıldızın amacı hakkında pek bir şey bilmiyoruz, ancak tahminlerimize göre bu tarz güneş kırıcılar gelecekte yenilenebilir enerjiyi daha güçlü yollardan almamızı sağlayabilir. Merceği kağıda tuttuğumuzda yanması gibi ısıyı kaçırmadan belirli bir noktaya toplamayı başaran bir yapay yıldız, güneş ışıkları atmosfere girmeden enerjiye çevirmeyi başarırsa enerji sorununu ortadan kalkabilir. Sanırım bu tarz gelişmelerin hepsini gelecek gösterecek.