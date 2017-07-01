Piri Reis'in Hayatını Konu Edinen Muhteşem Bir Belgesel

Dünyaca meşhur denizci Piri Reis'in hayatını konu edinen yeni bir belgesel, Gülşah Çeliker'in çalışmasıyla hayata geliyor.

Karaman’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin çocuğu olan Piri Reis, denizciliğe amcası Kemal Reis’in vasıtasıyla vakıf olmuş, ve nihayetinde dünyaca meşhur bir denizci olmayı başarmıştır.

Kitapları ve başarılı haritaları ile denizcilik tarihinde apayrı bir yer edinen Piri Reis’in 80 yaşından sonra attığı yanlış adımlar neticesinde idama mahkum edilmiş olmakla birlikte Osmanlı tarihinin en kabul görmüş denizcilerinden birisi olmayı da başarmıştır.

Tüm bu başarılara imza atmış olan Piri Reis’in hayatını konu edinen bir belgesel geliyor. Belgeseli izlemek için bir çok sebep var. Bunlardan bazılarını sıralayalım:

Belgeseli daha önce Türk Kızı Gök Kızı Atatürk Kızı – Sabiha Gökçen ile adını duyurmuş olan araştırmacı ve belgesel yapımcısı Gülşah Çeliker hazırlıyor.

Piri Reis’i canlandıracak olan karakter, Mehmet Günsür.

Christoph Colomb’u, John Wick 2 filminin oyuncusu Riccardo Scamarcio canlandırırken, Ester’i ise Deniz Özdoğan oynuyor.

Yapımcı Çeliker, bir çok kaynak üzerinde yaptığı geniş kapsamlı arşiv çalışmalarıyla projeye uzun zamandır hazırlık yapıyor.

Hatta 2004 yılında düzenlenen Uluslar arası Piri Reis Sempozyumunda bu belgeseli hazırlama fikrine kapılmış.

Çeliker efsanevi Piri Reis için ‘Dünyanın en meşhur, bilinmeyen hikayesi’ tanımlamasını yapıyor.

1513 yılında Piri Reis’in çizdiği dünya haritasının diğer yarısı henüz bulunamadı. Bu da hikayeye esrarengiz bir yapı kazandırıyor.

Harita ve coğrafi bilgi kaynağı olan Kitab-ı Bahriye isimli eseri, döneminin en seçkin coğrafi eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kitapta mevcut Akdeniz ve Ege kıyıları ile ilgili çizimler, günümüzde dahi güncelliğini korumaktadır.