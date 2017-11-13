PISA Direktörü: 'Türkiye'de Öğrettikleriniz Artık Gereksiz'

PISA Direktörü Andreas Schleicher, Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Schleicher'e göre Türkiye dünyaya uyum sağlayamadı.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA) Direktörü Andreas Schleicher, Türk eğitim sistemi hakkında konuştu. Schleicher, Türkiye’de eğitim sisteminin dünyaya uyum sağlayamadığını belirterek, “öğrettikleriniz artık gereksiz” dedi.

Habartürk’ten Nalan Koçak’a konuşan Schleicher, ülkemizdeki eğitim sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koçak’ın sorduğu sorulara cevap veren direktör, ülkemizin eğitim sisteminin yanlış olduğunu, öğretilmesi gerekenlerin öğretilmediğini belirtti. Röportajın satır başları şu şekilde:

Başarılı Eğitimin Anahtarı Ne?

Schleicher, bu soruyu “her çocuğun öğrenebileceğine güvenmek” şeklinde yanıtladı. Bazı öğrencilerin daha yetenekli görüldüğünü, ancak sistemin herkese hitap etmesi gerektiğini söyleyen PISA direktörü, en iyi sistemlerin her öğrencisini başarıya götüren sistemler olduğunu açıkladı. Ayrıca başarılı eğitimin temelinde başarılı öğretmen yattığını söyleyen Schleicher, “öğretmenler ne kadar iyiyse, sistem de o kadar iyi olur” dedi.

Türkiye’de eğitim sistemi çok sık değişiyor. Önemli olan sistemin kendisi mi, yoksa üzerinde durulan değerler mi?

Bu soruyu “Dünya çok hızlı değişiyor ve bu olurken hangi bilgileri ve değerleri vereceğinize dair net bir vizyonunuz olmalı” şeklinde yanıtlayan Schleicher, “önemli olan şeyin bilgiyi öğretmek değil, öğrencileri bilgiye götüren bir pusula geliştirmek” olduğunu söyledi. İnternetin bulunduğu bir dünyada bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu belirten Schleicher, eskiden tek bir ansiklopedide doğru kabul ettiğimiz bir şeyi, şimdilerde 20 bin farklı sonuçta gördüğümüzü söyledi. Schleicher, Türkiye’de matematikte çok fazla cebir, geometri ve hesap öğretildiğini, ancak günümüzde matematiğin farklı alanlarda kullanıldığını belirtti. Bunlar olasılık, risk ve kesinlik hesaplamaları.

Son PISA sınavının sonuçlarına göre, Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada bulunuyor. Türk eğitiminin genel performansı nedir?

Türk öğrencilerinin yaratıcı olmadığını söyleyen PISA direktörü, eğitim sistemimizde ezbere dayalı bir eğitim yapıldığını belirtti. “Türk öğrencileri bir şeyi ezberlemek ve kağıda dökmek konusunda çok başarılılar, ancak ellerindeki bilgiyi kullanmaya geldiğinde zorlanmaya başlıyorlar” diyen Schleicher, “Türk öğrencilerin iyi oldukları alanlar, artık dünyada daha önemsiz” diyerek ülkemizin eğitim sisteminin sıkıntısını çarpıcı bir gerçeklikle yüzümüze vurdu.

Dünyanın döndüğünü ve Türk sisteminin yerinde sabit bir şekilde devam ettiğini belirten Schleicher, eğitimin geleceğinin toplumsal değerlerde yattığını açıkladı. “Açık olmak, farklı kültürlere saygı duymak, cesaret, merak gibi şeyler eğitimin geleceğini oluşturuyor” diyen Schleicher, ülkemizde yeni yeni sisteme geçecek “açık uçlu soruların” güzel bir yöntem olduğunu, ancak bu konuda objektif kalınabilmesi için öğretmenlere çok ciddi anlamda yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Kağıtları okuyacak öğretmenlerin çok iyi eğitim alması gerektiğini ve her kağıdı birden fazla kişinin notlaması gerektiğini söyleyen PISA direktörü, ülkemizin eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini bu şekilde dile getirdi.

Peki, siz Andreas Schleicher’e katılıyor musunuz? Sizce ülkemizin eğitim sisteminin durumu nasıl?