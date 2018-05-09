Hepimiz Pisa Kulesi’ni ve bu tarihi eserle çekilen eğlenceli fotoğrafları biliriz. Peki ya hiç bu devasa kulenin nasıl hala eğik şekilde ayakta kaldığını düşündünüz mü? Bilim insanları,E Pisa Kulesi’nin eğik kalma sırrını çözdüler.

Torre Pendente di Pisa (Eğilen Pisa Kulesi) olarak bilinen Pisa Kulesi, İtalya’nın Pisa şehrinde Piazza dei Miracolide Meydanı’nda (Mucizeler Meydanı) bulunmaktadır. Aslında kule bu şekilde eğik olarak inşa edilmemişti, ancak üçüncü katın tamamlanmasından sonra ağırlık sebebiyle eğilmeye başladı. Uzun süre inşası devam eden kule, şimdilerde turist akınına uğruyor.

Diğer bir yandan bu denli eğik bir kulenin sağlam kalması bilim insanlarını dahi şaşırtıyor. Öyle ki kule, 1280’den bu yana en az dört güçlü depremden sağ şekilde ayrıldı. Bu noktada aslında 58 metre uzunluğundaki kulenin hala yıkılmamış olması bir sırdır. Bunu araştıran bilim insanları kulenin yıkılmama sebebinin toprak olduğu kanaatine vardılar.

İstikrarsızlık bu noktada başlıyor diyebiliriz. Kulenin eğilmesine neden olan ve Pisa Kulesi’ni çöküşün eşiğine getiren toprak, şimdi aynı sistemi korumak için kuleyi çepeçevre sarıyor. Ancak durum her ne olursa olsun Pisa Kulesi dönemimizin en çok merak edilen ve fotoğraflara konu olan tarihi eseridir.