15 milyonu aşkın abonesinin bulunduğu YouTube kanalından, intihara kurban giden bir insanı düşüncesizce göstererek pek çok tartışmaya neden olan ve büyük bir itibar kaybı yaşayan YouTuber Logan Paul, bir özürden daha fazlasını içeren videoyla geri döndü.

Japonya’da insanların intihar eğilimi gösterip yaşamlarına son verdiği bölgeyi ziyaret ederek son yılların en tartışmalı içeriklerinden birisi yayınlayan Logan Paul için 2018, hiç de iyi başlamamıştı.

Milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir yüz olmak, kişiye hiç de tahmin edemeyeceği kadar büyük sorumluluklar yükler. Paul, bu sorumlulukların büyük bir kısmından uzak olduğunu ispatlayan, bir intihar kurbanının yanında bile her zamanki “eğlenceli” esprilerine devam ettiği videosundan sonra pek çok reklam anlaşmasını kaybetti. Ağır eleştirilere maruz kaldı ve neredeyse bütün medya mecralarında yerden yere vuruldu. Onu tanımayan insanlar bile, bu büyük fiyasko ile birlikte adını duymaya başladı.

YouTube gelirleriyle ve aldığı sponsorluklarla milyoner olan Logan, belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Kaybettiği itibarı toparlamak için önce bir özür videosunda bir süre video yayınlamayacağını dile getirdi. YouTube, benzer içeriklerin yayınlanmasını engellemek adına elinden geleceğini yapacağını duyurdu. Ardından yaklaşık iki hafta geçti ve Logan Paul, bir intihar önleme kuruluşuna 1 milyon dolar bağışta bulunacağı sözünü verdi. Fakat insan hayatına karşı duyarlı olmanın tek yolu para değildi. Para, her konuda olduğu gibi bu konuda da bir araç olabilirdi.

“Suicide: Be Here Tomorrow” isimli videosuyla her zamankinden çok daha ciddi bir içerikle karşımıza çıktı:

Logan, videodaki görüşmeleri sırasında intihar psikolojisini daha önce anlayamadığını ve hiç de ciddiye almadığı için pişman olduğunu bir kere daha dile getiriyor. Yani kendisi, bireysel psikoloji ve intihar eğilimi gösteren bir insanı anlamak konusunda cahil olduğunu açık sözlülükle kabul ediyor.

Yaşadığı büyük itibar kaybı ve karşı karşıya kaldığı haklı suçlamalardan sonra dersini alan Paul, bundan sonra çözümün bir parçası olacağını dile getiriyor. Muhtemelen Japonya’da çektiği intihar teşvikçisi bir videosundan önce böyle bilinçlendirici bir içerik üretmiş olsaydı, ondan övgüyle bahsedecektik. Ancak şu an sadece üzerine düşeni yaptığını söyleyebiliyoruz.

Aldığı tepkilerin hepsini haklı buluyor ve YouTube gibi bir platformda toplumsal figür haline gelmenin, kişiye ve kurumlara yüklediği görevlerin herkes tarafından hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Logan Paul, affedilmeyi beklemediğini dile getirse de içten içe, eski imajını nasıl toparlayacağını düşündüğünün farkındayız. Uzun bir süre boyunca eğer eğlenceli içerikler yayınlarsa yoğun bir tepkiyle karşılaşacağı kesin.

Logan Paul’un intihar psikolojisi konusunda hazırladığı son derece bilgilendirici videoyu hemen aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz: