Piste Uçak Gibi İnen Uzay İstasyonu Kargo Uçağı 'Dream Chaser'

Uluslararası Uzay İstasyonu'na lojistik taşımacılığı yapacak olan Dream Chaser, 2013 yılındaki başarısız uçuş denemesinden sonra bu hafta sonu gerçekleştirdiği uçuşu başarıyla tamamladı.

Özel havacılık firması Sierra Nevada bu hafta sonu ‘Dream Chaser’ adlı uzay uçağının helikopterden bırakıldıktan sonra başarıyla kayarak piste indiğini bildirdi. Söz konusu uçuş, aracın iniş kabiliyetini test etmeyi amaçlıyor.

Küçük bir Space Shuttle’ı temsil eden Dream Chaser, yakında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo gönderecek ve istasyondan malzeme getirecek. Şu an itibariyle SpaceX ve Orbital ATK, NASA adına 2018 yılı içerisinde periyodik lojistik uçuşları gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiler. Fakat geçtiğimiz yıl NASA, anlaşma serisinin ikincisini düzenleyerek, istasyona 2019-2024 yılları arasında kargo taşımacılığı yapacak olan firmaları belirledi. Bu turda SpaceX ve Orbital ATK’nın yanında, Sierra Nevada’da seçilmişti. Firma, 2020 yılı civarında kargo uçuşlarını başlatmayı planlıyor.

Dream Chaser diğer iki firma ile karşılaştırıldığında büyük oranda özgün bir araç olarak öne çıkıyor. Hem SpaceX, hem de Orbital ATK kanatsız kargo kapsülleri geliştirerek, bu kapsülleri roket üzerinde taşıyor. Atlas V roketinin üzerinde taşınacak olan Dream Chaser, atmosfere girdikten sonra bir uçak gibi süzülerek piste iniş yapıyor.

Bu hafta sonu düzenlenen serbest uçuş denemesi, firmanın Dream Chaser ile yaptığı ikinci denemeydi. İlkini 2013 yılında gerçekleştirmiş, fakat işler yolunda gitmemişti. Aracın iniş takımları devre dışı kalmış, yere çarparak pistten çıkmasına neden olmuştu.

Şimdi ise göründüğü kadarıyla önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği uzay uçuşlarına hazır gibi. Uzay uçağını kullanmayı düşünen sadece NASA değil: Aynı zamanda Birleşmiş Milletler’ de 2021 yılında başlamak üzere diğer ülkelerden yörüngeye yük taşımak için Sierra Nevada ile anlaşma imzaladı.