Matevos Isaakyan'ın FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın sezon açılış yarışında gerçekleştirmiş olduğu korkunç kazanın yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan SPA’da Matevos Isaakyan'ın Stephane Sarrazin ve Egor Orudzhev ile paylaşmış olduğu 17 numaralı SMP Racing BR Engineering BR1-AER, korkunç bir kaza yaşamıştı.

Kaza esnasında yayıncı kuruluş yalnızca Isaakyan'ın aracının önünün havaya kalktığını ve bariyerlere çarptığını göstermişti. Fakat bu iki olay arasında yaşananlar, yayıncı kuruluş tarafından izleyicilere gösterilmemişti.

Olay sırasında amatör bir kamera tarafından Eau Rouge’un tepesinden çekilen bir video, kazanın sanılandan çok daha feci bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Kerblerin üzerinden geçerken aracı havalanan Isaakyan, geriye doğru en az iki takla attıktan sonra bariyerlere çapıyor.

Kazanın ardından Isaakyan derhal acil müdahale ekiplerine götürülerek kontrol edildi. Neyse ki Isaakyan bu korkunç kazadan yara almadan kurtulmayı başardı. Tuhaf olan şu ki söz konusu SMP BR1, eski Formula 1 şampiyonu Jenson Button tarafından test edilmiş ve önümüzdeki ay Vitaly Petrov ve Mikhail Aleshin ile birlikte Le Mans 24 Saat yarışında boy göstermeye hazırlanıyordu.