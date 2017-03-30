Pixar’dan Defalarca İzlemek İsteyeceğiniz Harika Kısa Film!

Pixar bu yaz başında vizyona gircek Coco filminin evrenine ait bir kısa film yayınladı.

Pixar’ın yaptığı işlerin kalitesi malumunuz, her yaşa hitap etmeyi başaran filmleri ile gönlümüze taht kuruyorlar. Bir sonraki Pixar filmininin ne olacağına dair merak içerisinde beklerken, stüdyo yani yapacağı filmin evrenine başka bir kısa filmle göz kırpıyor: Dante’nin Öğle Yemeği

Köpek kahramanımız Dante’nin bir kemiğin peşinden koşuşunu ve o kemiğin sıradan birine ait olmadığını eğlenceli bir şekilde izliyoruz.

Coco yönetmeni Lee Unkrich, kısa filmin Dante hakkında daha fazla bilgi edinmemiz için filimden önce yapıldığını bildirdi. Daha filmi de hazır değil, oldukça güvenecekleri bir yapım olsa gerek.

Film, idolü olan Ernesto de la Cruz gibi bir müzisyen olmak isteyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuk karaman Miguel bir dizi gizemli olaydan sonra, aslında hiç tanımadığı ailesi ve bilmediği geçmişi hakkında bilgi edinmek için maceraya çıkıyor. Bu bağlamda filmin hem hikayesi hem de doyurucu müzikleri olacağını düşünüyoruz.

İşte bu filmin evrenine ait kısa film Dante’nin Öğle Yemeğini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Coco filmi, Haziran ayında Cars 3'ü takiben, bu yıl piyasaya sürülecek iki Pixar filminden biri. İyi seyirler :)