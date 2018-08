Pixar Filmlerinde Apple'a Yapılmış Olan 5 Gönderme

Animasyon sinemasının en başarılı stüdyosu olan Pixar, Steve Jobs ile olan geçmişi sayesinde filmlerinde pek çok Apple ürününe göndermeler yapıyordu.

Pixar'ın başarısının arkasındaki en büyük isim tartışmasız Steve Jobs... Jobs'ın her iki şirketi de aynı anda yönettiği dönemlerde bile Pixar'ın her filmiyle yakından ilgilenmeyi ihmal etmediği biliniyor. Toy Story, Finding Nemo, Wall-E ve The Incredibles gibi pek çok efsane animasyon filmin yaratıcısı olan stüdyonun filmleri aynı zamanda bolca Apple içeriyor.

Coco

Geçtiğimiz senenin en çok ses getiren animasyonlarından olan Coco'nun ölüler ülkesinde geçen bir sahnesinde masanın üzerinde bir Macintosh bilgisayar görülüyor. Bu bilgisayarın Apple'ın 1984'de ürettiği Macintosh 128K modeli olduğu söyleniyor.

Wall-E

Wall-E'nin yönetmeni Andrew Stanton'a göre Eve'nin tasarımı Apple cihazların tasarımlarından esinlenilerek yapılmış. Karakterin tasarım aşamasında Apple tasarımcıları ile Pixar tasarımcıları birlikte çalışmış ve sonucunda da Eve karakteri ortaya çıkmış.

Monsters, Inc

Filmde bir sahnede Mike Wazowski elinde bir dergi tutuyor. Derginin arka kapağında ise bir bilgisayar reklamı var ve reklamda yer alan slogan ise 'Scare Different'. Apple'ın sloganı olan 'Think Different'ın uyarlaması olan bu slogan ve bilgisayar reklamı kısa süre ekranda kalsa da dikkatli gözlerden kaçamamış.

Cars

Cars'da bir yarışta 'Mac iCar' isimli bir yarışçı var ve bu yarışçının sponsoru da tahmin edeceğiniz üzere Apple. Bu arabanın numarası ise 84 ve bu da Apple'ın ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdüğü tarih olan 1984'e bir tür referans diyebiliriz.

Cars 2

Cars 2'nin bir sahnesinde karakterlerden Holley Shiftwell'in iPhone'lar için uygulama tasarladığına dair bir konuşma geçiyor.