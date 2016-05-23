Pixar'ın Gülen Arabaları Japonya'da Gerçek Oldu

Japonya'da yeni başlayan bir akımla arabaların ön tamponları değiştirilerek Pixar'ın gülen araçlarına dönüştürülüyor ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir görüntüye sebep oluyor.

Korku filmlerinin karanlık sahnelerinde elinde bir 'cinayet' aletiyle gezen psikolojisi olabildiğince bozuk insanların binebileceği türden arabalar bu aralar Japonya sokaklarında dolaşıyor. Genellikle Suzuki Twin modellerinin modifiye edilmesiyle görünen bu gülen tamponlar bazen açık artırmalarla satılıyor.

Genellikle Saitama şehrinde görülen bu tamponların tek bir dükkandan çıktığı tahmin ediliyor. İnstagram üzerinden sıkça paylaşılan fotoğraflarda görülen sinir bozucu görüntüler oldukça popüler bir durumda. Herkesin bildiği Şimşek McQueen'li 'Arabalar' filminin kahramanları gerçek hayatta o kadar şirin durmayabiliyorlar. Öte yandan çizgi filmdeki arabaların en azından heyecan verici bir hikayesi var. Bu tamponların şimdilik sadece bir şehirde boy göstermesi sanırım en sevindirici durum.

Çok yaygın bir eğilim gibi durmayan bu tamponların kullanımı umuyoruz ki çok da uzun süren bir durum olmayacak. Öte yandan tamponların kulanıldığı tüm araçların da aynı tip olması bizi biraz da korkutmuyor değil. Bir furya başlayıp sıralanarak cadde cadde dolaşma ihtimalleri de oldukça fazla. Peki sizce ülkemizde bu tamponlardan görmeli miyiz?