Pixar'ın İlk VR Deneyimi Başarılı Gözüküyor

Disney'in Pixar stüdyolarının ilk VR deneyimi olan Coco VR tanıtım videosuyla ve deneyenler tarafından oldukça olumlu yorumlar aldı.

Ülkemizde 19 Ocak 2018'de vizyona girecek olan ancak Amerika'da vizyon tarihi 22 Kasım olan Disney'in Pixar stüdyolarının yapımcılığını üstlendiği animasyon film "Coco"yu belki duymuşsunuzdur. Meksika'da her yıl kutlanan "Ölüler Günü Festivali"ni tema olarak kullanan film, Meksika kültürüne yönelik hikayelerle bezenen ve oldukça fena da olmayan bir film olarak değerlendiriliyor.

Ancak bizi ilgilendiren kısmı ise, Coco filminin Pixar stüdyoları için bir ilki de barındırıyor olması. Coco filminin tanıtımı için Pixar stüdyolarının geliştirdiği ilk VR deneyimi olan Coco VR deneyimi bizi asıl ilgilendiren kısım. Çünkü Pixar animasyon aracılığıyla çok iyi hikayeler anlatabilen bir stüdyo. Bu ilk VR girişimleriyle beraber de aslında daha geniş ufuklara da yelken açılabilir.

Filmin içerisindeki basit sahnelerin canlandırılmasıyla oluşan bu VR deneyimi aslında öyle aman aman bir hikaye anlatmıyor. Ancak Pixar stüdyolarının ilk deneyimi. Bu anlamda da Pixar stüdyoları hala VR teknolojisinden nasıl daha iyi bir hikaye anlatabileceklerini araştırıyor oldukları açıklamasını yaptı. Ayrıca da ileride başlı başına VR deneyimi olarak kurgulayacakları ve her hangi bir filmin tanıtımı olmayan VR deneyimleri üretmek istediklerini de belirtti.

Şu an için Oculus Gear ve Oculus Rift setiyle oynanabilen oyunu, Oculus Store veya Steam üzerinden ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Şimdilik ise sadece Disney Mağazalarından oyun deneyimlenebiliyor. Ancak bugün yani 15 Kasım'da Oculus Rift için, 22 Kasım'da ise Oculus Gear için ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilecek oyunu Oculus Rift'iniz varsa buradaki bağlantı üzerinden indirip deneyimleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Pixar'ın VR işine hikaye anlatma amacıyla balıklama dalması muhteşem VR Deneyimlerine ulaşacağımızı düşündürtmüyor mu?