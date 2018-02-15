Pixar’ın ilkini bundan 14 yıl önce 2004’te çıkardığı Incredibles 2 için beklenen fragman, Kış Olimpiyatları’nda geldi.

Pixar, dün gece Kış Olimpiyatları’nda herkesin uzun süreden beri beklediği “Incredibles 2” isimli animasyon filmi için bir fragman yayınladı. 90 saniyelik fragmandan gördüğümüz kadarıyla film yine yalnızca çocukları değil, her yaştan insanı kendine bağlayacak gibi görünüyor.

2004’te izleyicilerin karşısına çıkan ilk filmin devamı niteliğinde olacak Incredibles 2, bizleri yine çok eğlendirecek gibi duruyor. Ailenin babası Mr. Incredible (Bob Parr)’ın evde çocuklarla ilgilenirken, ailenin annesi Elestigirl(Helen Parr) kötülerle mücadele etmek için bir maceraya çıkıyor. Çocuklara bakmanın, hele bu çocukların özel güçleri varsa ne kadar zor bir şey olduğunu gören Bob Parr, son derece eğlenceli görüntülerle karşımıza çıkıyor. Süper güçlere de sahip olsanız, eğer çocuğunuz varsa ona matematik ödevlerinde yardımcı olmanız gerekiyor.

Incredible 2, ilk filmde olduğu gibi süper güçlü Parr ailesinin etrafında şekilleniyor. Baba Bob, anne Helen ve çocuklar Violet, Dash ve Jack-Jack yine çok iddialı bir maceraya çıkacaklar. Craig T. Nelson (Bob), Holly Hunter (Helen), Samuel L. Jackson (Lucius Best / Frozone), Sophia Bush (Voyd) gibi isimlerin seslendirmen kadrosunda olduğu film, ülkemizde 15 Temmuz tarihinde yayınlanacak. İlk filmin ardından 14 yıl geçtiğini göz önüne alırsak, ilk filmi küçük bir çocukken izleyen çoğu insanı yeniden sinemalara koşturtacaktır.