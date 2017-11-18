Pixel 2'de Google Asistan Basit Sorunlara Çözüm Bulabiliyor

Google'ın Pixel 2 serisi bir akıllı telefona sahipseniz, Google Asistan, kamera, bluetooth ve batarya gibi sorunlarınıza çözüm bulabiliyor.

Google Asistan, şu aralar Google'ın en büyük gizli silahlarından biri. Her ne kadar ülkemizdeki kullanımı daha %100 iyi bir hale gelmese de, yurt dışında Apple'ın asistanı Siri'nin tam anlamıyla bir rakibi diyebiliriz. Android Police'in Pixel 2 üzerinde yaptığı çalışmalarda ortaya çıktığına göre, Google Asistan eğer Pixel 2 serisinden bir cihaza sahipseniz, kamera, Bluetooth veya batarya ile ilgili küçük problemlerinize anlık olarak çözüm bulmaya çalışıyor.

Tabii ki bu çözümlerin eğer cihazınız gerçekten bozuk değilse işe yaradığını belirtmemiz gerekiyor. Genellikle yazılımdan kaynaklı anlık takılmalar ve "aç-kapa düzelir" tipi sorunları çözen bu özellik aslında kısa sürede hayatınızı kurtarabiliyor. Onun dışında eğer sorununuzu çözemezse, Google Asistan sizin için sorunu tespit etmeye çalışıp Google Support'a arıza kaydı gönderme gibi işleri de sizin yerinize gerçekleştiriyor.

Temel olarak hataları ise aslında sizin ona "kameramda sorun var" veya "Bluetooth'um da sorun var" gibi soruları sormanızla Asistan çözmeye başlıyor. Eğer kameranızla ilgili, örnek olarak kameranın odaklanamama sorunu varsa, size kamera optimizasyonu yaptırıyor. Eğer çözemeyeceği bir sorunla baş etmeye çalıştığını farkederse de sizden arıza kaydı alıp Google Support'a göndermek için belirli soruları yanıtlamanızı istiyor.

Ancak tabii ki Pixel serisi dışında bu özelliğin yaygınlaşacağını düşünmüyoruz. Çünkü Google Asistan her ne kadar faydalı ve bir çok Androidli akıllı telefona uyarlanabilir bir asistan olsa da, sonuç olarak yüklendiği her cihazın donanımsal ve yazılımsal özelliklerini hata ve sorunları çözecek kadar iyi bilmesine imkan yok. Ancak bu özellikle birlikte Google Asistan, Apple'ın Siri'sine karşı 1-0 önde diyebiliriz.