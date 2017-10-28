Pixel 2'de Video ve Ses Kaydında Problemler Var

Pixel 2 XL'larda çıkan tonlarca sorunun ardından şimdi de Pixel 2'lerde video ve ses kaydıyla ilgili problemler çıktığı bildirildi.

Google Pixel serilerindeki sorunlar listesi gün geçtikçe artıyor gibi gözüküyor. Şimdi de Google Pixel 2'de görüntü ve ses kaydında sorunlar olduğu bildirildi. Çoğunlukla video kaydı sırasında arka plandaki seslerde cızırtılar halinde gelen bir ses yüzünden oluştuğu belirtilen bu problem, aynı zamanda 4K video kaydında da belirli problemlere yol açabiliyor.

Zaman zaman rahatsız edici derecede olabilen bu ses ile ilgili sıkıntılar aşağıdaki iki videoda açık bir şekilde duyulabiliyor.

Pixel 2'de yapılan 4K düşük ışık çekimi

Ses kaydındaki sorunun daha iyi anlaşılması için LG V30 ile yapılmış bir karşılaştırma videosu.

Görünüşe göre Google'da sorunun farkında ve en yakın zamanda düzeltileceğini belirtiyor. Yine de ses kaydındaki problemin sebebi tam bir rapor halinde açıklanmamış durumda. Ancak Google yakın zamanda düzeltileceğini söylediğine göre, muhtemelen sorun yazılımsal olarak görünüyor. Özellikle de kameraya ekledikleri yapay zeka problem çıkarmış olabilir.

Ayrıca ses kayıt etme problemine ilişkin Pixel 2 ile kaydedilmiş bir videodan alınmış en net ses kaydına buradan da ulaşabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde bu kadar arka arkaya gelen sorun, cihazları gölgede bırakacak mı?