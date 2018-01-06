Pixel 2'den Kullanıcılarına Müşteri Memnuniyeti Anketi

Google, Pixel 2 kullanıcılarından genel telefon işleyişi ve çıkan reklamlar hakkında bilgi alabilmek adına, müşteri memnuniyeti anketi sundu.

Ücretsiz uygulamalar içerisinde aniden çıkan reklamlar ve açılır pencereler tüm mobil aygıt kullanıcılarının dert yakındığı bir durumdur. Geçtiğimiz yaz, OnePlus isimli akıllı telefon üreticisi olan firmanın, yeni model telefonları için kullanıcılarını reklamlarla spamladığı görülmüştü. Bu duruma benzer bir olay ise iddialara göre Google tarafından, Pixel 2 telefonlardaki anketler aracılığıyla uygulanıyor.

Pixel 2 XL cihazı, kullanıcılarına telefonlarının ayarlar bölümüne bir müşteri memnuniyeti anketi getirdi. Andrew Martonik, isimli bir kullanıcı bu pop-up'ların bir ekran görüntüsünü yakalamayı başardı.

Kullanıcı, ayarlar bölümünde iken ekranın sağ alt köşesinde "Pikseli iyileştirmeye yardım et: 1 dakika anket" mesajı ile bir pop-up göründü. Andrew Martonik ise anketi yanıtlamayı tercih etti ve karşısına şunun gibi sorular çıktı. "Bu telefondan ne kadar memnunsunuz ?", "Pixel 2 telefonu kullanmaya ne zaman başladınız ?" ve "Önceki telefonunuz hangi şirket tarafından yapıldı?"

Ankette her soru hakkında birden fazla yanıt bulunup, son olarak ise kullanıcının Google hakkında yorumları istenmekte. Bu anket yalnızca Pixel 2 telefonlarda değil, Pixel 2 XL telefonlar üzerinde de görülüyor. Müşterilerin bu şekilde karşısına çıkıp görüşlerinin toplanması ise akıllarda "Google, müşterileri daha çok memnun edecek yeni bir telefon mu çıkartmayı planlıyor?" gibi sorular oluşturuyor.