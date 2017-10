Pixel 2 ile iPhone X'un Özelliklerini Karşılaştırdık

Google'ın yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Apple'ın iPhone 10. yıl özel telefonu iPhone X ile karşı karşıya.

Google’ın yeni amiral gemilerini tanıtması ile birlikte iPhone X için iki yeni rakip daha çıkmış oldu; Pixel 2 ve Pixel 2 XL. DxOmark’a göre dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olan Pixel 2, ayrıca stok Android yazılımı ile stabil ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. iPhone X ise özellikle Apple hayranları için tamamen sıfırdan yaratılmış yepyeni bir mobil canavar.

Eğer Pixel 2, Pixel 2 XL ya da iPhone’dan birini almayı düşünüyorsanız, aralarındaki farklı bilmenizde fayda var.

İşlemci:

Pixel 2: Qualcomm Snapdragon 835

Pixel 2 XL: Qualcomm Snapdragon 835

iPhone X: A11 Bionic

RAM:

Pixel 2: 4GB

Pixel 2 XL: 4GB

iPhone X: 3GB

Depolama:

Pixel 2: 64GB / 128GB

Pixel 2 XL: 64GB / 128GB

iPhone X: 64GB / 128GB / 256GB

Ekran:

Pixel 2: 5 inç

Pixel 2 XL: 6 inç

iPhone X: 5.8 inç

Arka Kamera:

Pixel 2: Tek 12MP Kamera+Portre Modu

Pixel 2 XL: Tek 12MP Kamera+Portre Modu

iPhone X: 12MP Ana, 8MP İkincil Kamera+Portre Modu

Ön Kamera:

Pixel 2: 8MP

Pixel 2 XL: 8MP

iPhone X: 7MP

Batarya:

Pixel 2: 2700 mAh

Pixel 2 XL: 3250 mAh

iPhone X: 2716 mAh

İşletim Sistemi:

Pixel 2: Android 8.0 Oreo - Stok Arayüz

Pixel 2 XL: Android 8.0 Oreo - Stok Arayüz

iPhone X: iOS 11.0.2

Fiyat:

Pixel 2: 649 Dolar

Pixel 2 XL: 850 Dolar

iPhone X: 999 Dolar

Ön Sipariş Tarihi:

Pixel 2: Başladı

Pixel 2 XL: Başladı

iPhone X: 27 Ekim

Bizim fikrimizi soracak olursanız, Pixel 2 ve Pixel 2 XL işlemci hariç daha güçlü donanım özellikleri sunuyor. Peki donanım her şey midir? Elbette hayır. Sizlerin de bildiği gibi iOS işletim sisteminin optimizasyonu, mevcut donanımları maksimum verimle kullanılmasını sağladığı için çok daha stabil ve akıcı bir deneyim sunuyor. Peki yazılım her şey midir? Yazılım da her şey değildir. Sonuç olarak iki cihaz da üst düzey özellikler sunuyor ve aralarındaki hız, akıcılık, kamera farkları ancak sentetik testlerde fark edilebilecek düzeyde. Bu durumda sorgulamamız gereken bir faktör daha kalıyor; fiyat. Eğer herhangi bir parasal sınırınız yoksa, iPhone X, hem yazılım desteği hem de güçlü işlemcisi ile tercih edilebilir bir cihaz. Fakat bir fiyat kıyaslamasına girdiğimizde, Google’ın her iki Pixel cihazı da daha tercih edilebilir duruyor.