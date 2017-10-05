Pixel 2 ile iPhone X'un Özelliklerini Karşılaştırdık

Google’ın yeni amiral gemilerini tanıtması ile birlikte iPhone X için iki yeni rakip daha çıkmış oldu; Pixel 2 ve Pixel 2 XL. DxOmark’a göre dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olan Pixel 2, ayrıca stok Android yazılımı ile stabil ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. iPhone X ise özellikle Apple hayranları için tamamen sıfırdan yaratılmış yepyeni bir mobil canavar.
Eğer Pixel 2, Pixel 2 XL ya da iPhone’dan birini almayı düşünüyorsanız, aralarındaki farklı bilmenizde fayda var.
İşlemci:
Pixel 2: Qualcomm Snapdragon 835
Pixel 2 XL: Qualcomm Snapdragon 835
iPhone X: A11 Bionic
RAM:
Pixel 2: 4GB
Pixel 2 XL: 4GB
iPhone X: 3GB
Depolama:
Pixel 2: 64GB / 128GB
Pixel 2 XL: 64GB / 128GB
iPhone X: 64GB / 128GB / 256GB
Ekran:
Pixel 2: 5 inç
Pixel 2 XL: 6 inç
iPhone X: 5.8 inç
Arka Kamera:
Pixel 2: Tek 12MP Kamera+Portre Modu
Pixel 2 XL: Tek 12MP Kamera+Portre Modu
iPhone X: 12MP Ana, 8MP İkincil Kamera+Portre Modu
Ön Kamera:
Pixel 2: 8MP
Pixel 2 XL: 8MP
iPhone X: 7MP
Batarya:
Pixel 2: 2700 mAh
Pixel 2 XL: 3250 mAh
iPhone X: 2716 mAh
İşletim Sistemi:
Pixel 2: Android 8.0 Oreo - Stok Arayüz
Pixel 2 XL: Android 8.0 Oreo - Stok Arayüz
iPhone X: iOS 11.0.2
Fiyat:
Pixel 2: 649 Dolar
Pixel 2 XL: 850 Dolar
iPhone X: 999 Dolar
Ön Sipariş Tarihi:
Pixel 2: Başladı
Pixel 2 XL: Başladı
iPhone X: 27 Ekim
Bizim fikrimizi soracak olursanız, Pixel 2 ve Pixel 2 XL işlemci hariç daha güçlü donanım özellikleri sunuyor. Peki donanım her şey midir? Elbette hayır. Sizlerin de bildiği gibi iOS işletim sisteminin optimizasyonu, mevcut donanımları maksimum verimle kullanılmasını sağladığı için çok daha stabil ve akıcı bir deneyim sunuyor. Peki yazılım her şey midir? Yazılım da her şey değildir. Sonuç olarak iki cihaz da üst düzey özellikler sunuyor ve aralarındaki hız, akıcılık, kamera farkları ancak sentetik testlerde fark edilebilecek düzeyde. Bu durumda sorgulamamız gereken bir faktör daha kalıyor; fiyat. Eğer herhangi bir parasal sınırınız yoksa, iPhone X, hem yazılım desteği hem de güçlü işlemcisi ile tercih edilebilir bir cihaz. Fakat bir fiyat kıyaslamasına girdiğimizde, Google’ın her iki Pixel cihazı da daha tercih edilebilir duruyor.