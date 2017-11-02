Pixel 2'lerde Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Dava Açılabilir

Daha önce LG'nin bazı modellerinde yaşanan sorunlar nedeniyle açılan davanın arkasındaki hukuk firması, bu sefer de Pixel 2 modellerinde yaşanan sorunlardan ötürü Google aleyhinde şikayetçi olmak isteyen kullanıcılara ücretsiz avukatlık hizmetleri verecek.

Girard Gibbs LLP, New York ve San Francisco dışında ofisleri bulunan bir hukuk bürosu. Google Pixel 2 ya da Pixel 2 XL modellerini satın alanlar için ‘ücretsiz ve gizli dava danışmanlığı’ teklifinde bulunan firmanın bu hamlesinin nedeni, Pixel 2 XL’de ısınma ve Pixel 2’de rahatsızlık veren tıklama sesleri olduğuna dair bir çok şikayet.

Pixel 2’de görülen tıklama gürültüsü ile ilgili olarak Google halihazırda yakında bir yazılım güncellemesi yapacağını bildirmişti. Meselenin temel kaynağı, NFC radyo ile ilgili bir sorun. NFS’yi telefonunuzda geçici olarak devre dışı bırakırsanız, gürültüyü durdurabilirsiniz.

Pixel 2 XL’in ekranının diğer öncü modeller arasında en iyi görüntüye sahip olanı iddiasında bulunamasak da, Google’ın yaptığı açıklamaya göre telefonun OLED paneli, hedeflendiği şekilde çalışıyor. Isınma ve mavi renk gibi sorunlar bazı kullanıcılar için oldukça rahatsızlık verici ama telefonla ilgili olarak teknik bir sorun bulunmuyor. Pixel 2 XL’in ekranından hoşlanmama hakkına sahibiz ama bunun için dava açmak yersiz gibi görünüyor.

Bununla birlikte yeterli sayıda kişi Girard Gibbs LLP hukuk bürosuna başvuruda bulunacak olursa, Google’ın bu konuyla ilgili bir davaya muhatap olması kuvvetle muhtemel. Üstelik birkaç yıl önce LG G4 ve V10’larda görülen cihazların yeniden başlatılması esnasında meydana gelen sorundan ötürü açılan davanın arkasındaki hukuk bürosu olduğunu da göz önünde bulunduracak olursak, bu ihtimal daha da artıyor.

Bakalım zaman içerisinde ne gibi gelişmeler olacak.