Google, At the Glance Widget'ı Tüm Telefonlara Getiriyor

Google daha önceleri sadece Pixel 2 cihazlarda kullanılan At a Glance Widget özelliğini yeni güncellemesi ile beraber Android 7.0 üstü tüm cihazlara getiriyor.

Pixel 2 kullanıcılarının aşina olduğu üzere ekranın üst kısmında hava durumu, takvim, randevu defteri gibi bir dizi özelliğe sahip ‘At A Glance’ (Bir Bakışta) widget kullanılabiliyordu. Google’ın yeni güncellemesinden sonra bu özellik artık Android 7.0 ve üstü tüm kullanıcılara hitap edebilecek. At A Glance Google uygulaması widget’ı ana ekranınıza oldukça pratik bir şekilde konumlandırarak kullanmanıza olanak sağlayacak, istekleriniz dahilinde içerik düzeyini manuel olarak ayarlama imkanı verecek.

Androit P Desteği

Google, halihazırda tüm uygulamalarını Android P desteği ile hazırlıyor, ancak son beta güncellemesi, P platformunun 9.seviyesini BuildVersionCode’u API Level 28 versiyon 9.0’a dönüştürdü. Gelecek hafta bu konuya dair daha detaylı bilgi için bir konferans düzenleneceği belirtildi.

Yeni Google Feed

Google’ın haber akışı, aplikasyonun çıkış tarihinden bu yana en önemli parçasını oluşturmaktadır. Artık bu tür haber akışlarına At A Glance üstünden hızlı bir şekilde ulaşmamıza olanak sağlayacak olan Google’ın, bu özelliği daha da işlevsel ve pratik hale getirecek adımlarda bulunması da beklenen haberler arasında yerini alıyor.

Sonuç olarak bu konuya dair tüm gelişmelerden detaylı olarak haber alabilmemiz için Google I/O 2018 konferansını beklememiz gerekiyor.