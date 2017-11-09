Pixel 2 Kamera Uygulaması,Yapay Zeka Yazılımını Barındıracak

Daha önce de haberini yayınladığımız ve eski Google telefonunuza, Pixel 2'nin kamera özelliklerini getiren uygulama, şimdi de Pixel 2'lerin arkasındaki gerçek fotoğraf gücünü de getiriyor: Yapay Zeka!

Sitemizin iyi takipçileri, daha önce dış geliştiricilerden bir grubun, Google Pixel 2 ve Pixel 2XL modellerindeki kamera uygulamasını, eski Google telefonlar için de çalışan bir apk dosyası oluşturmayı başardığını hatırlayacaktır. Daha sonra Google'ın planlarının bu uygulamayı, tüm Android Oreo kullanıcılarına açık ve indirilebilir bir uygulama haline getirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Bugün Google'ın yazılım geliştirme kiti ile birlikte yayınlanan Pixel 2 serisinin kamera uygulaması, şimdi de Pixel 2 ve Pixel 2XL modellerindeki gerçek fotoğraf gücünü sağlayan yazılım olan "Google Lens"i de içeren bir versiyonuyla yayınlandı. Yani eğer Oreo güncellemesini almış bir Pixel XL, Pixel, Nexus 5X veya Nexus 5P modellerinden birine sahipseniz, Google Pixel 2'nin kamera özelliklerine yakın özellikleri telefonunuzda kullanabileceksiniz.

İlerleyen zamanlarda geliştirme süreci bittiğinde, Google uygulamayı muhtemelen tüm Android Oreo'ya sahip akıllı telefonlar için de çıkaracaktır. O zamana kadar bir de arada tüm Android Oreo'ya sahip akıllı telefonlara kurulabilen bir beta versiyon daha görürüz. Ancak şimdilik bir "Google" etiketli bir telefona sahipseniz yeni kamera uygulamanızı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.