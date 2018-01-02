Pixel 2’nin Portre Modunu, Oreo’ya Getiren Uygulama!

2017’nin en iyi telefonlarından birisi olan Google’ın ham Android’li cihazı Pixel 2, ön ve arka kamerasıyla mükemmel portreler yakalamanızı sağlıyor. Cihazın en çok göze çarpan portre modu özelliği ise Google Kamera uygulamasının özel bir versiyonuyla Oreo’lu cihazlarınızda kullanılabilir.

Google, mobil sektörde son iki yıldır sadece yazılımsal boyutta varlık göstermiyor. Şirket, farklı üreticilerle kurduğu ortaklıklar sayesinde kendi markasını kullandığı amiral gemisi serisi Pixel ile beğeni topluyor. Doğrudan Apple’a rakip olarak çıkartılan Pixel 2 XL, çoğu otoriteye göre 2017’nin en iyi telefonlarından birisi oldu.

Google, Pixel 2’lerle birlikte kamera konusunda epey yol aldığını ispatlayan devrimsel yenilikler sundu. Cihazlarda çift kamera donanımı bulunmamasına karşın, yapay zeka desteği sayesinde göz alıcı fotoğraflar çektiklerini söylemek mümkün. Google’ın Pixel serisi ve Android One serisi ile birlikte sunduğu Kamera uygulaması, HDR + adında önemli bir yükseltme de aldı.

Xiaomi Redmi Note 3 ve Essential Phone gibi cihazlar HDR + yükseltmesiyle kamera kaliteleri konusunda bir kez daha göz doldurdular. Çekilen görüntülerin kalitelerini önemli ölçüde arttıran bu geliştirme haricinde henüz Oreo yüklü amiral gemilerine gelmemiş bazı Pixel 2 XL özellikleri de var. Hareketli Fotoğraflar, Yüz Rötuşu ve Portre Modu gibi seçenekler, henüz Google tarafından üretilmeyen cihazlara sunulmadılar.

Pixel 2’nin Portre Modu, yapay zeka desteği sayesinde kişiye daha fazla odaklanan fotoğraflar çekmek için cihazın en gözde özelliklerinden birisi oldu. Google’ın uzun bir süre boyunca bu özellikleri Pixel 2’lere has tutacağını düşünüyorduk. Ancak anlaşılan o ki firma, Android Oreo sahiplerine bu konuda da bir jest geçecek.

Google üretimi olmayan Oreo’lu cihazlara Pixel 2’nin Portre Modu’nu getiren Google Kamera Uygulaması sürümü:

XDA Developers platformunun tanınan geliştiricilerinden birisi olan Arnova8G2, Google markalı olmayan cihazlarda Portre Modu’nun çalışması için Google’ın Kamera uygulamasını yeniden düzenledi ve beğeniye sundu. İlk denemelerde bu özel uygulamanın Xiaomi Mi 5, Oneplus 3 ve 3T, Moto G5S Plus ve Samsung Galaxy Note 8 gibi cihazlarda çalıştığı gözlemlendi. Uygulamanın yüklenebilmesi için cihazınızın Android Oreo sürümüne güncellemiş olması şart.

İlgili uygulamayı denemek için şuradaki bağlantıya tıklayarak .APK şeklinde indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Bu arada eğer cihazınızda Snapdragon dışında bir işlemci birimi varsa, indirdiğiniz uygulama çalışmayabilir.