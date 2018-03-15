Pixel 2’de kullanılan ve özel algoritma sayesinde tek bir kamerayla portre modları çekebilmenizi sağlayan teknoloji, Google tarafından açık kaynak kodlu olarak paylaşıldı.

Google Pixel 2’nin gerçekten harika bir kameraya sahip olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Kameranın dışında algoritması sayesinde çift kameraya sahip akıllı telefonlara kafa tutabilen tek kameralı Pixel 2, kamera uygulamasında manuel kontroller sunmasa da Google’ın HDR+ algoritması çoğu sahneyi en dengeli şekilde sergilemenize olanak tanıyor.

Düşük ışıklarda bile başarılı performans gösteren Pixel 2’nin üzerinde yazılımsal olarak desteklenmiş bir portre modu var. Bu portre modu, yapay zeka ile destekli çalışarak vurgulanmak istenen kişiyle, arka manzarayı birbirinden ayırabiliyor. Pixel 2’nin üzerindeki bu kamera yazılımı şimdi Google tarafından açık kaynak kodlu olarak piyasaya sunuldu. “Yazılımımızı kamuoyuyla paylaşmanın, akademi ve sanayideki diğer grupların en gelişmiş sistemleri yeniden üretmesi ve daha da geliştirmesini kolaylaştıracağını umuyoruz” diyen Google, piyasada çift kameranın yapabildiği işlevi yazılımı sayesinde tek bir kamerayla yapabiliyor.

Google tarafından açık kaynak kodlu olarak piyasaya sürülen kamera teknolojisi, diğer üreticilerin kendi akıllı telefonlarında kullanabilmesini veya uygulama geliştiricilerinin bu açık kaynak kodu kullanarak nispeten daha eski telefonlara da bu hizmeti sunmasını sağlayacak.

Google’ın sunduğu bu teknoloji, pikselleri; kişi, yol, insan, gökyüzü gibi olgular olarak kavrayabilir. Bu da yazılımcı ve üreticilerin yalnızca portre modu değil, diğer pek çok şey için bu açık kaynak kodu kullanmasını sağlayacaktır. Bir nesnenin gerçekte ne olduğunu algılayıp, yapay zekayı kullanarak o kişiyi tamamlayan bu yazılım, yakında akıllı telefonları bambaşka bir standarda çıkarabilir.