Pixel 2 ve 2 XL'nin Fiyatları ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Pixel 2 ve Pixel 2 XL için yayınlanan yeni bir sızıntı, telefonların fiyatları ve renkleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Google’ın çok yakında sunmaya hazırlandığı Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonları için yeni bilgiler geldi. Telefonların fiyatları ve renklerinin sızdığı yeni bir rapora göre LG ve HTC yapımı olması beklenen yeni Pixel cihazları, Samsung ve Apple’ın fiyat yükselttiği bu günlerde biraz daha mütevazi davranmayı seçmiş.

HTC yapımı Pixel 2’nin 64 GB’lık sürümünü 649 dolar, 128 GB’lık sürümünü ise 749 dolardan satışa sunmaya hazırlanan Google, bu telefonlar için üç renk belirledi. Telefonların alt ve üst renklerinin birbirine yakın tonlarda olduğunu gördüğümüz Pixel 2’lerde Sadece Siyah, Açık Beyaz ve Kinda Mavi renk seçeneklerinin olacağı sızdırıldı.

LG’nin elinden çıkması beklenen Pixel 2 XL’lere baktığımızda ise, popüler sektöre daha yakın fiyatlarla çıkan bir telefon görüyoruz. 64 GB sürümü 849 dolar olan telefonun, 128 GB’lık sürümü 949 dolardan satılmaya hazırlanılıyor. Pixel 2 XL’la birlikte gelecek renk seçenekleri ise Sadece Siyah ve Siyah & Beyaz olacak.

Telefonlar hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu şekilde. Son nesil işlemci ve üst düzey donanımlarla donatılmasını beklediğimiz yeni Pixel 2 cihazlarının fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.