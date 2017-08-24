Pixel 2 ve Pixel 2 XL'nin İşlemci ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Google'ın yakında çıkaracağı Pixel cihazları, Evan Blass tarafından yapılan açıklamayla Snapdragon 836 işlemcisiyle geleceği anlaşıldı. Açıklamanın devamında edinilen bilgilere göre telefonlar 5 Ekim'de piyasaya çıkacak.

Bir süredir Pixel 2 ve Pixel 2 XL hakkında yeni söylentiler ortaya atılıyor, ancak genelde güvenilmeyen kaynaklardan geldiği için pek önemsemiyorduk. Sonunda sızıntı haberleri ile ünlü Evan Blass tarafından paylaşılan gönderi ile Pixel 2 ve Pixel 2 XL hakkında bilgi sahibi olabildik. Çıkış tarihi ve işlemcisinin bilgisini veren Blass, bu açıklamaları ile herkesi memnun edecekmiş gibi duruyor.

Yeni çıkacak Pixel cihazlarında, son zamanların güçlü Snapdragon 835 işlemcilerinin yerine Snapdragon 836 bulunacak. Son derece merak edilen bir işlemciyle birlikte gelecek telefonlar, 5 Ekim 2017’de piyasaya sürülecek. Yaklaşık 1.5 ay sonrasına tarih veren Blass, telefon hakkında bilinen diğer özelliklerin ardından kafamızda bazı şeylerin oluşmasını sağladı.

Pixel 2’nin bilinen özelliklerine baktığımızda 4GB RAM, ön ve arkada olacak şekilde çift hoparlör, normal versiyonda 4.97 inç 1080p ekran, XL’da ise 5.99 inç 1440p ekran yer alıyor.

Telefon hakkında bilinenler şimdilik böyle. Dün tanıtımı yapılan Galaxy Note 8’den sonra bu özelliklerle çıkacak Pixel 2 telefonlarını nasıl buldunuz? Sizce yarışta kendine yer bulabilir mi?