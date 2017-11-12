Pixel 2 XL'in Kenarları Dokunmaya Cevap Vermiyor

OLED ekranlarda sorunların ardı arkası kesilmeyeceğe benziyor. Pixel 2 XL'in topluluk sayfasına gelen şikayetlere göre cihazın kenarları, dokunmaya karşı tepkisiz davranıyor.

Google hala Pixel 2 XL’in ekranıyla ilgili şikayetlerin gereklerini yerine getirememiş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar ‘ekran yankısı’ olarak adlandırabileceğimiz ekranda görüntü izinin kalması ve aynı zamanda mavimsi renk görünüm sorunlarından muzdaripken, kimileriyse ekranın tepki verme sorunuyla karşı karşıyalar. Pixel 2 topluluğunun web sitesinde yapılan yorumlar, bazı cihazların ekranlarının köşelerine dokunulduğunda dokunmayı algılayamadığını ortaya çıkardı. Hatta mesaj gönderenlerden biri bir test gerçekleştirerek ekranın köşelerinin parmakla kaydırma hareketini gayet iyi algılarken, dokunmalara her zaman tepki vermediğini ortaya koydu.

İşte kullanıcının yaptığı test:

Android Police adlı web sitesine göre bunun nedeni, cihazın istem dışı dokunmalara karşı geliştirilen koruma fonksiyonunun, olması gerekenden daha hassas olması. Bereket sorunun kaynağı yazılım tabanlı. Google bu sorunu çözmek için çalışmalarını yürütüyor. Pixel 2XL Topluluğunda yönetici olan ‘Orrin’, Pixel ekibinin incelemeyi başlatarak, sorunu bir sonraki güncellemede çözeceğini belirten bir mesaj gönderdi.

Apple, mavileşme ya da yeşile dönme gibi sorunların yaşandığı ekranlarla ilgili şikayetleri önceden baştan savmak için destek sayfasında bir güncelleme yaparak ‘bu tip sorunların iPhone X ve Pixel 2 XL gibi cihazlarda bulunan OLED ekranlar için gayet normal’ olduğunu belirtmişti. Bununla birlikte iPhone X’un ekranında, nev-i şahsına münhasır sorunlar baş gösteriyor gibi görünüyor. Bazılarında yeşil renk bir çizgi rahatsız edici şekilde köşelerden aşağı doğru inerken, bazıları ise soğuk havalarda dokunmalara tepki vermiyor.