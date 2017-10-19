Pixel 2 XL'ın Ekranında Bir Bozukluk Olduğu Ortaya Çıktı

Pixel 2 XL'ların ekranında, yazılımsal olarak çözülebilecek bir ton sorunu bulunuyor.

Google Pixel 2, tanıtıldığı süreden beri özellikle yabancı basın tarafından test ediliyor. The Verge editörlerinin yaptığı incelemeler sonucunda “açıkça harika” olarak tanıtılan telefonun yine Verge tarafından yayınlanan bir yazıyla çok önemli bir sorununa değinildi.

Pixel 2 gerek tasarım, gerekse de yazılım açısından muhteşem özellikler sunuyor. Belki de dünyanın en iyi telefonu bile olabilecek Pixel 2 XL, bu başarısına rağmen ekran konusunda kullanıcıları karşısında sınıfta kalabilir. Google’ın yeni cihazlarının ekranında kullandığı tonlardan bahsediyorum. Telefonun ekranı tek başına bakıldığında hoş gözükse de, her anlamda standardın dışında bir görüntü vaat ettiği için kullanıcıları yanıltabiliyor.

Telefonun ekranı sanki sürekli Instagram filtresi ile çalışıyormuş gibi gözüküyor. Aşağıdaki görselde bunu güzel bir şekilde görebiliyoruz. Üst tarafta bulunan bildirimlerde en sağda yer alan New York Times simgesi ve onun yanındaki kalp simgesinin diğer simgelere göre daha farklı olduğunu görüyoruz. Normalde bu simgelerin renk konusunda diğerlerinden hiçbir farkının olmaması gerekiyor.

Verge editörlerinin açıklamasına göre telefon çekilen fotoğraflarda da yanılsamaya yol açıyor. Telefonun kamerasının çok iyi olmasına rağmen bir selfie çekildiğinde ufak kızarıklık gibi alanları göremeyen Verge editörü, resmi düzenleme gereksinimi duyduğunu, ancak aynı resmi farklı telefonda gördüğünde aslında bir sorun olmadığını fark ettiğini bildiriyor.

Aslında Google, konuyla ilgili daha önceden bir açıklama yapmıştı:

“Pixel ekranını bu yıl daha doğal ve doğru bir renk sunumu için tasarladık, ancak bazı insanların daha canlı renkler tercih ettiğini biliyoruz, bu nedenle daha doymuş renklere sahip bir ekran için tüm renkleri %10 artırdığımız bir seçenek ekledik. İnsanların Pixel’e verdikleri tepkilere göre bu seçenekler, gelecek güncellemelerle artabilir” diyen Google, sorunu daha önceden tahmin etmiş.

Bu olayın yazılımlarla kolaylıkla çözülebileceğini düşünüyorum, ancak şimdilik telefonun ekranının temiz bir görünüm sunmadığını belirtmek gerekiyor.