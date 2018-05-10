Pixel 3 ve Pixel 3 XL İle İlgili İlk Haberler Geldi

Google'ın sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL için beklenen ilk haberler nihayet gelmeye başladı. Henüz fazla detaylı bilgi olmasa da, kafamızda bir imaj yaratmaya yetecek ufak bilgiler mevcut.

Google'ın üçüncü nesil Pixel serisi, önümüzdeki sonbaharda çıkacak, ancak seri ile ilgili şimdiye kadar pek bilgi elde edildiği söylenemez. Ancak zaman yaklaştıkça ufakta olsa bazı detaylar su üstüne çıkmaya başladı. Beklenen birçok telefon için olduğu gibi, Pixel 3 ve 3 XL için de en çok merak edilen konulardan biri cihazın tasarımı. Ekranın iPhone X ve sonrasında gelen birçok cihazda olduğu gibi çentikli tasarıma sahip olup olmayacağı da en popüler sorulardan biri.

Google henüz net birşey söylemese de, çentik tasarımın birçok kullanıcı tarafından fazla beğenilmediği için Pixel 3 ve Pixel 3 XL'da çentik bulunmayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda telefonlar ile birlikte yeni kulaklıklar ve akıllı saatler gibi birçok yeni donanımın da tanıtılacağı düşünülüyor. Google'ın bu akıllı saat hamlesi ise piyasadan bu anlamda çekilmiş gibi görünmesine rağmen Apple'a alternatif ürünler sunmaya devam edeceğini gösteriyor.

Pixel akıllı telefonları, genelde Ekim ayında duyuruluyor ve etkinliklerden birkaç hafta sonra cihazlar piyasaya sürülüyor. Önümüzdeki birkaç ay boyunca telefonlara ve beraberinde sunulacak donanımlara dair birçok yeni bilginin sızdırılacağı düşünülüyor, ancak her zaman olduğu gibi, net bilgiler için resmi tanıtımları beklememiz gerekecek gibi görünüyor.