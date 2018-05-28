Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin Ekranı Tasarımı Sızdırıldı

Weibo'da yayınlanan Pixel 3 ve Pixel 3 XL'ye ait olduğu iddia edilen görsel, hızla akıllı telefon piyasasının gündemine oturdu.

Özellikle Apple ve Samsung’un hamleleri ile yaygınlaşan, var olan telefon modelinin daha büyük boyutlara uyarlanmasıyla ortaya çıkarılan plus modeller, kuşkusuz ki akıllı telefon piyasasının vazgeçilmez hamlelerinden biri haline geldi. Özellikle gelişen teknoloji ve telefonların kullanım alanlarının değişmesine bağlı olarak bir kısım tüketici sahip olduğu telefonun neredeyse tablet boyutlarında olmasını talep ediyor.

Google’ın girişimi ile ortaya çıkarılan Pixel modeli cihazlar da bu akımdan payını almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir sızıntı vasıtası ile Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın ekran tasarımı olduğu iddia edilen bir fotoğraf, hızla internette yayılmaya başladı.

Bahsi geçen fotoğraftan anlaşılacağı üzere iki cihaz da ön kısmında geniş bir hoparlör alanı barındırıyor. HTC’nin başarılı akıllı ön hoparlör sistemine benzer bir hoparlör tasarımına sahip olduğu düşünülen iki cihazı geçmiş pixel modellerinden ayıran bir detay mevcut. Anlaşılan Google ekibi, temel olarak aynı cihazın büyük versiyonu olmasına dayanan XL konseptini değiştirerek, Pixel 3 ve Pixel 3 XL arasında farklı bir tasarım oluşturmayı seçmiş.

Son yıllarda Samsung ve iPhone’un Plus telefonlar için daha albenili özellikler sunduğunu gözlemlediği düşünülen Google Pixel ekibi, net olarak XL varyasyonuna vurgu yapmak istiyor olabilir. Temel ön tasarım anlamında Pixel 3’ün Pixel 2’den pek farkı bulunmasa da çentikli yüzeyiyle Pixel 3 XL’ın devasa bir ekran yüzeyi sunmak istediği ortada. Kısacası görsel doğruluk payı taşıyorsa, bu gelişmenin büyük telefonlardan hoşlanan kullanıcılar için mükemmel bir haber olduğunu söyleyebiliriz.