Pixel Launcher 2.0 Artık Android Telefonlara İndirilebilir!

Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile tanıttığı Pixel Launcher'ın yeni versiyonununun çoğu Android telefona kurulabileceği ortaya çıktı.

Yeni animasyonlar ve canlı duvar kağıtlarının olduğu Pixel Launcher 2.0'da hangi yenilikler var diye sorarsanız pek fazla yenilik yok cevabını verebiliriz. Sadece ana ekranın üst kısmı yerine dock'u (sık kullandığımız uygulamaları attığımız bir alan) kaplayan arama çubuğu, uygulamaları açarken yeni bir animasyon ve yaklaşan etkinlikleri ve hatırlatmaları gösteren 'bir bakışta at' aracı. Öte yandan menüye geçiş animasyonunda biraz IOS havası da gözümüze çarptı.

Neyse ki, yeni Pixel Launcher'ın şu anda teorik Android Lollipop ve üzeri sürümlere kurulabiliyor. Ancak, Marshmallow yüklü bazı telefonlarda sorun yaşandığı da söyleniyor. İşletim sistemi Oreo olan cihazlarda ise başarılı bir şekilde çalışıyor. Öte yandan şunu bilmekte de fayda var; Google Asistan uygulaması halihazırda çalışmıyor. Bununla birlikte diğer widgetler ve uygulamalar başarılı bir şekilde çalışıyor ve sorun yaratmıyor. Birçok telefonda başarıyla çalışan Pizel Launcher 2.0'ı kullanmak ister misiniz? Eğer isterseniz buradan indirebilirsiniz.