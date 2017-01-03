Pixoff: Battery Saver ile AMOLED Ekranlı Telefonunuzun Güç Tüketimini Düşürün!

Pixoff: Battery Saver, telefonunuzun AMOLED ekranındaki belirli pikselleri pasif duruma getirerek daha az güç tüketmesini sağlıyor.

Her geçen gün daha fazla akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi telefonlarında AMOLED ekranları tercih ediyor. AMOLED ekranların, LCD panellere göre birçok avantajı bulunuyor. Renk doygunluğu ve kontrasttaki artış bu avantajlardan ikisi. Ancak AMOLED ekranların LCD panellere göre en büyük avantajı düşük güç tüketimi.

Günümüzde akıllı telefonlarla ilgili en büyük problemlerden biri, yüksek güç tüketimi. Özellikle amiral gemisi akıllı telefonlar, güçlü donanımları nedeniyle yüksek güç tüketirken ekran en çok güç tüketen donanımların başında geliyor. İşte burada da devreye AMOLED ekranlar giriyor. LCD, her daim tüm ekranın arkadan aydınlatılmasını gerektirirken AMOLED, koyu görüntüleri görüntülerken belirli pikselleri pasif duruma getirir. Bu da ekranın daha az güç tüketmesini sağlar.

Şimdi de Pixoff: Battery Saver uygulaması düşük güç tüketimini bir üst seviyeye taşıyor. Uygulama, telefonunuzun AMOLED ekranında siyah pikseller oluşturarak ekranın daha az güç tüketmesini sağlıyor. Bu da batarya seviyenizin kritik olduğu durumlarda oldukça işinize yarıyor. Ekrandaki siyah piksellerin yoğunluğunu ve modelini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Google Play’de aynı şeyi yaptığını iddia eden birçok uygulama mevcut, ancak Pixoff, kullanıcılara birçok imkan sunan çok çeşitli ayarlara sahip. Örneğin, uygulamada geceleri telefonu daha rahat bir şekilde kullanabilmeniz için mavi ışık filtresi bile bulunuyor.

Pixoff’un nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, Phandroid’in çekmiş olduğu inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.