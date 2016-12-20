Piyasadan Çekilen Galaxy Note 7’yi Hala LG V20’den Daha Fazla Kişi Kullanıyor!

Patlama sorunları ardından piyasadan çekilen Galaxy Note 7, hala en yakın rakibi V20’den daha fazla kullanım oranına sahip.

Samsung’un 2016 yılında baş belası haline gelen Note 7 muhabbetlerini hepimiz biliyoruz. Önce patlama sorunları çıkan, ardından toplatılıp “sorun çözüldü” diyerek piyasaya sürülen, ancak buna rağmen patlamaya devam eden Note 7, batarya sorunu neticesinde komple piyasadan toplatılmıştı.

Hala tam olarak sorunun belli olmadığı Galaxy Note 7, piyasadan çekilmesine rağmen ilginç bir istatistik ortaya çıktı. LG’nin Note 7 klasmanında rakip olarak çıkardığı ve Note 7’nin geri çekilmesiyle piyasada iyi bir satış yakalaması beklenen V20, hala kullanım oranı noktasında Note 7’nin gerisinde.

HTC Bolt ve OnePlus 3T’nin de ilerisinde olan Note 7’yi inatla kullanmaya devam eden, deyim yerindeyse ölüme susamış bir kesim tarafından seviliyor. Bu üç cihaz ile aynı dönemde tanıtılan Sony Xperia XZ ve Google Pixel/Pixel XL ise çoktan Note 7 kullanım oranını geçmiş durumda.

Yayınladığı iki farklı güncelleme ile birinde kablosuz bağlantıları komple kesip, telefonu maksimum %30 şarj olmasını ve diğer güncelleme ile ise hiçbir şekilde şarja izin vermemesini sağlayan Samsung, buna rağmen hala geniş bir kitle tarafından Note 7 kullanımını engelleyemiyor.

Türkiye’de oldukça güzel bir kutu içeriği ile getirilen LG V20, bakalım yıl sonunda Note 7’yi geçebilecek mi, hep beraber göreceğiz.