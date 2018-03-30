Bu Telefonlar Dolar 4 TL İken Piyasaya Çıksaydı Ne Olurdu?

Türk Lirası, ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Artık 4 TL’ye vuran doların yükselişi, alım gücümüzle teknolojik ürünlerin arasındaki farkı yükseltiyor. Bu duruma son dönemin en iyi akıllı telefonlarının gözünden bir kere daha bakıyoruz.

İlk iPhone modeli, 2007 yılında piyasaya ilk sürüldüğünde 449 dolar olarak etiketlendirilmişti. 20 Haziran 2007 tarihinde Apple’ın teknoloji tarihinin en büyük değişimlerinden birisine tanık olduğumuz günlerde dolar, 1.29 Türk Lirası’ydı. Düz bir hesaplamayla o dönemin vergilerini dahil etmeden sonuca baktığımızda 580 TL görüyoruz. Halbuki aynı cihaz doların 4TL olduğu bugünlerde piyasaya sürülseydi fiyatı 1800 TL’ye yakın olacaktı.

Bu karşılaştırma fazlasıyla ütopik gelebilir. Ancak doların yükselmesi, teknolojik alışverişlerimize harcadığımız paranın da otomatik olarak artmasına neden oluyor. Yerli üreticilerimiz bizlere güzel seçenekler sunsalar da iPhone X ya da Galaxy S9 kalitesinde yerli cihaz yok. Yani kaliteyi eskiye nazaran daha pahalıya satın almaya başladık.

Aynı durum yerli üreticiler için de geçerli. Çünkü cihaz her ne kadar yerli bir firmanın logosunu taşısa da içindeki çoğu donanım, yabancı şirketlerden dolar karşılığında alınıyor. Yerli üreticinin giderleri artınca, bu durum yerli cihaz fiyatlarını da yükseltiyor. Yani doların yükselmesi, dolar ticaretinin fazlasıyla kullanıldığı ülkemizde büyük yaralar açıyor. Gelin bu duruma, her zaman konuştuğumuz cihazların, günümüzün en gözde akıllı telefonlarının gözünden tekrar bakalım:

Not: Aşağıda göreceğiniz fiyatlar, vergi uygulamaları hariç fiyatlardır ve doların 30 Mart 2018 tarihindeki 3.95 TL’lik kur değeri baz alınmıştır.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus:

Çıkış tarihi: 12 Eylül 2017

12 Eylül 2017 Fiyatı: iPhone 8 için 699 dolar, iPhone 8 Plus için 799 dolar.

iPhone 8 için 699 dolar, iPhone 8 Plus için 799 dolar. Çıkış tarihindeki dolar fiyatı: 3.42 TL

3.42 TL Çıkış tarihindeki dolar fiyatına göre cihazın fiyatı: iPhone 8 için 2.390 TL, 8 Plus için 2732 TL

iPhone 8 için 2.390 TL, 8 Plus için 2732 TL Güncel kur değeri üzerinden bugünkü fiyat: iPhone 8 için 2760 TL, 8 Plus için 3.156 TL

7 aylık bir sürede iPhone 8 yaklaşık 371 TL, iPhone 8 Plus da 424 TL’lik bir fark yaşamış durumda. Apple iPhone fiyatlarını doları kullanmayan ülkelerdeki ekonomik gidişata göre düzenliyor. Hatırlarsanız 2017’de tüm Apple ürünlerine bu hareketlenmeden dolayı zam gelmişti. Doların 4TL barajına yükselmesinin ardından firma henüz bir fiyat değişikliğine gitmedi. Ancak yükseliş devam ederse gitmek durumunda kalacaktır.

iPhone X 64 GB:

Çıkış tarihi: 12 Eylül 2017

12 Eylül 2017 Fiyatı: 999 Dolar

999 Dolar Çıkış tarihindeki dolar fiyatı: 3.42 TL

3.42 TL Çıkış tarihindeki dolar fiyatına göre cihazın fiyatı: 3.416 TL

3.416 TL Güncel kur değeri üzerinden bugünkü fiyat: 3.946 TL

Apple aynı şekilde iPhone X Türkiye fiyatlarında da herhangi bir değişim yapmadı. Buna rağmen dolar kurundan doları 530 TL’lik bir artış görüyoruz.

Samsung Galaxy Note 8

Çıkış tarihi: 23 Ağustos 2017

23 Ağustos 2017 Fiyatı: 929 Dolar

929 Dolar Çıkış tarihindeki dolar fiyatı: 3.49 TL

3.49 TL Çıkış tarihindeki dolar fiyatına göre cihazın fiyatı: 3.242 TL

3.242 TL Güncel kur değeri üzerinden bugünkü fiyat: 3670 TL

Samsung’un tablet-telefon amiralindeki fiyat oynaması da çıkışını bugunden varsayarsak 427 TL yukarıya fırlıyor.

Samsung Galaxy S9:

Çıkış tarihi: 25 Şubat 2018

25 Şubat 2018 Fiyatı: 790 dolar

790 dolar Çıkış tarihindeki dolar fiyatı: 3.78 TL

3.78 TL Çıkış tarihindeki dolar fiyatına göre cihazın fiyatı: 2.896 TL

2.896 TL Güncel kur değeri üzerinden bugünkü fiyat: 3.120 TL

Samsung’un son amiral gemisindeki yükseliş ise iki ay öncesine göre 224 TL oluyor.

Huawei Mate 10 Pro:

Çıkış tarihi: 16 Ekim 2017

16 Ekim 2017 Fiyatı: 799 dolar

799 dolar Çıkış tarihindeki dolar fiyatı: 3.64 TL

3.64 TL Çıkış tarihindeki dolar fiyatına göre cihazın fiyatı: 2.908 TL

2.908 TL Güncel kur değeri üzerinden bugünkü fiyat: 3.156 TL

Huawei’nin bir önceki yapay zeka işlemcili cihazı Mate 10 Pro, ülkemize biraz geç girdi. Aynı süre içinde dolar kuruna göre bugün çıksaydı, 248 TL daha pahalı olacaktı.

*Geriye dönük dolar endeksleri, TCMB verilerinden alınmıştır.