Piyasanın Yeni Gladyatörü: 8GB RAM'li AGM X2!

Dayanıklı telefon üreticilerinin arasında iç donanıma önem vermesiyle göze çarpan AGM'nin yeni gözdesi X2 geliyor.

Sağlam telefon üreticileri dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan AGM, adını standart kullanım amacıyla telefon üretmediği için duyuramamış olabilir. Ancak çıkardığı cengaverler öyle böyle sağlam değil. Üstelik donanım olarak da oldukça iyi durumdalar.

AGM'nin mevcut amiral gemisi X1, Qualcomm Snapdragon 617’yi kullanıyordu. X1, 4 GB'a kadar DDR3 RAM, 64 GB'a kadar dahili depolama, iki adet 13 MP'lik arka ve ön kamera, 5400 mAh bataryaya sahipti. Gorilla Glass 3 ile korunan 5.5 "FHD AMOLED ekranla oldukça dikkat çekiciydi. IP68 serfitikasına sahip olan cihaz, aynı zamanda tipik bir dayanıklı akıllı telefon sınıfı üyesi olmayacak kadar şıktı ve muadillerine kıyasla oldukça daha şık görünüyordu.

Önümüzdeki aylarda AGM “premium” olarak konumlandıracağı yeni X2’yi duyurmayı planlıyor. Qualcomm'un en yeni canavarı Snapdragon 835 ile güçlenecek cihazın diğer özelliklerinin şöyle olması bekleniyor: 8 GB DRAM, 256 GB dahili depolama, çift kamera, 6000 mAh batarya. Aynı zamanda 10.000mAh bataryaya sahip X2 Pro sürümü de beklenenler arasında. Cihazda Gigabit LTE desteği ve 4 anten sayesinde üstün bağlantı hızına ulaşmak mümkün olacak.