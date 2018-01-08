Bu yıl içerisinde ülkemizde faaliyetlerine başlayacak olan Amazon Türkiye, kullanıcılarda memnuniyet uyandıracak iki konuyu da çözüme kavuşturmuş durumda.

Amazon, Türkiye’deki faaliyetlerinin amazon.com.tr ismiyle 18 Temmuz 2018’den itibaren başlayacağını daha önce duyurmuştu. Ülkemizdeki e-ticaret savaşını kızıştıracak bu hamlenin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden Amazon, Türkiye web sitesinin kargo ve gümrük tarafındaki tüm pürüzleri giderdiğini açıkladı. Yurt dışından ürün satın almak isteyen her kullanıcının kafasını karıştıran iki konu, Amazon Türkiye tarafından çözüme kavuşturulmuş durumda.

18 Temmuz’dan itibaren Türk müşteriler için büyük bir indirim kampanyası başlatacak Amazon, bunun yanında ürünlerin Türkiye’ye özel fırsat kombinasyonları uygulayacak. Kısacası gittigidiyor, hepsiburada ya da n11 gibi bu alanda söz sahibi olan şirketlerin, Amazon’un ülkemize resmi olarak giriş yapmasıyla işleri bir hayli zor olacak. Daha önce Bimeks ve Gold gibi mağazaların kapandığını görmüştük. Belki bu kadar ciddi sıkıntılar yaşamasalar da az önce saydığımız şirketler, sektörün ne kadar acımasız olduğunun gayet farkındalar. Devlerin arasındaki rekabet, sanıyorum ki en çok biz tüketicilerin işine gelecek.

Son olarak amazon.com.tr’ye giriş yaptığınızda otomatik olarak Almanya tabanlı web sitesine yönlendirildiğinizi hatırlatalım. Fakat tarih net olarak belli olmasa da tahminlerimize göre çok yakında işlemler, bu site üzerinden gerçekleştirilecek. Zira şu anda XML ile siteye her gün en az 3000’e yakın ürün ekleniyor.