Dünyanın en büyük pizza mağaza zinciri konumundaki Pizza Hut, Pie Tops isimli akıllı ayakkabısı ile geliyor.

Biraz önce sizlere akıllı cihazlar konusunda bir bilgilendirme yapmıştık. iCon isimli akıllı prezervatife kadar gelen bu dünyada daha önce Nike ve Xiaomi başta olmak üzere birçok üretici akıllı ayakkabılarını duyurmuştu. Şimdi ise akıllı ayakkabı dünyasına oldukça garip ve bence gereksiz bir konsept ile Pizza Hut dahil oluyor.

Pie Tops adını verdiği spor ayakkabısını akıllı yapan özellik ise bizim “dil” dediğimiz bölümünde bulunan Pizza Hut logosunun aslında bir buton olması. Bu buton ile anında bulunduğunuz konuma pizza siparişi verebilen ayakkabı, böylelikle garip bir şekilde “Dünyanın İlk Pizza Siparişi Veren Spor Ayakkabısı” ünvanını alıyor.

Hatta bu ayakkabı üzerinden vereceğiniz siparişte %50’ye varan indirim bile yapan Pizza Hut, şu anda fiyatı açıklamasa da ciddi ciddi satışa çıkartacak gibi duruyor.

Artık ne diyelim, akıllı ürünlerde de garip garip şeyler görmeye başladık bile. Bu arada aşağıdan da bizim akıllı ayakkabı incelememizi görebilirsiniz.