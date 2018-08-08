Özellikle son yıllarda robotlar ve yapay zeka günümüzün teknolojisi olarak kabul ediliyor. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan robotlar, şimdi de pizza servis eden garsonların yerini alıyor.

Robotlar ve yapay zeka gelişme sürecinde olmalarına karşın, hayatımızın pek çok bölgesinde bizlere yardımcı olur hale geldi. Kimileri onları potansiyel bir tehdit olarak görse de kimileri de yaşanan gelişmelerden oldukça memnun. Bu noktada bazı işverenler insan gücünün yerine robotların yorulmak bilmeyen bedenlerine başvurmayı seçiyor.

Kore’deki Pizza Hut ise şimdilerde bu yeni teknolojiye başvuruyor. Şimdilik iki haftalık süre ile sınırlı olarak test edilen robot garsonlar, tamamı ile insan robotların yerini almıyor. Ekibe yeni üye olarak dahil edilen robot garsonlar, herhangi bir zamanda 22 kilograma kadar yiyecek taşıyabilecek.

Baegdal Minjok adında bir gıda dağıtım uygulamasının yerel girişimi olan bu düşünce, büyümesi halinde muhtemelen daha da fazla yaygınlaşacaktır. Güney Kore’nin güneyindeki Seoul’deki Pizza Hut’da akşam pizzalarını dağıtacak olan garson robotun ilerleyen zamanlarda ne gibi gelişmeler yaşayacağı ise şu an için merak konusu.