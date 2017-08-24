Sony ve Microsoft, PS4 ve Xbox One kullanıcılarının birbirleriyle online oyun deneyimi yaşamalarını sağlamak için birlikte çalışabilir.

Bir süreden beri Microsoft ve Sony arasında sürdürülen görüşmeler vardı. Bazı önde gelen geliştiriciler, PS4 ve Xbox One sahiplerinin çok oyunculu oyunları birbirlerine karşı oynamalarına izin veren yolları ortaya çıkarmışlardı. Microsoft bu yönde olumlu adımlar atmaya oldukça yakın ancak Sony için henüz aynı şeylerden bahsedemiyoruz.

Rocket League geliştiricisi Psyonix, PlayStation 4 ve Xbox One arasındaki çapraz platform oyununu uygulamaya hazır olduğunu söylediğinde, Sony buna hızlı bir şekilde son vermişti. Minecraft'ın yakında tüm platformlardaki oyunculara yönelik olarak paylaşılacağı konuşulsa da Sony'nin Playstation'ları, bu listedeki platformlar arasında yer almıyordu.

Aslında bu durum, oyuncuların farklı platformları kullanarak birbirleriyle iletişime geçmelerine ve bilhassa meydan okumalarına olanak tanıyacak. Ancak Sony nedense bir türlü olumlu bir yaklaşımda bulunmadı veya bulunsa dahi bizlere göstermedi. Xbox Pazarlama Şefi Aaron, yaptığı bir görüşmesinde, "Kesinlikle, evet. Sony ile kaşılıklı online oyun oynama üzerine etkileşim halindeyiz. Özellikle Minecraft'ta onların da bu olayın bir parçası olmalarını istiyoruz. Onların da en kısa sürede bu düşünceyi destekleyeceklerini umuyoruz." dedi.

Bahsedilen çapraz platform online oyun oynama imkanı eğer gerçekleşecek olursa muhtemelen bu sistemi ilk olarak Minecraft'ta göreceğiz. Verilecek izinler, iki platformun oyuncularını da sevindirecektir.