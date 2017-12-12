Plastik Çöplere Dolaşan Kaplumbağaların Üzücü Görüntüleri

Plastik çöplere takılarak hayatını kaybeden deniz kaplumbağaları, bu çöpler yüzünden nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyorlar.

İnsanlığın dünyaya ne gibi yararları var? Eskiden pis olan dünyamızı bu engin teknolojimizle temizliyor muyuz, yoksa tam tersine bu engin teknoloji için dünyamızın içine mi s*çıyoruz? Bunu benim söylememe gerek yok, eğer bizi takip ediyorsanız insanların dünyaya verdiği zararlar hakkında az çok bilgi sahibi olabilirsiniz.

Her yıl, milyonlarca hayvanın ölümüne sebep olan insan elinden çıkmış atıklar karşımıza bir tokat gibi çıkmasına rağmen, bizler aynı şekilde zarar vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız haberde, kendisine insan dese de, bunu mahkemelere taşıyıp sorgulamamız gereken bazı bireylerin deniz ve okyanuslara attığı atıkların, deniz kaplumbağalarına karşı nasıl ölümcül bir silaha dönüştüğünü göreceğiz. Sayıları her geçen gün daha fazla azalan bu kaplumbağalar, insanların çöpünün arasında yok olup gidiyorlar.

Kaplumbağaların büyük kısmının yaşadığı okyanuslarda yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, insanların olduğu bölgelerde yaşayan deniz kaplumbağalarının %91’inin öldüğü anlaşıldı. Bu dolaşımlarda insan kaynaklı ciddi yaralanmalar, sakatlanmalar, amputasyon veya boğulmalar yaşanıyor. Hayatta kalanlar ise kendileri ile birlikte insanların çöpünü de taşıyor. Elbette onlar da yavaş yavaş insan zehri içinde yok oluyorlar.

Araştırma sonucunda en tehlikeli şeylerin kaybolan balık ağları, plastik sicim, naylon torbalar, konserve atıkları, plastik ambalaj atıkları, balon ve uçurtma ipleri, kablolar ve adını sayamayacağım daha pek çok şey olduğu açıklandı.

Exeter Üniversitesi’nden Ekoloji ve Koruma Merkezi direktörü Profesör Brandan Godley, plastik kirliliğinin artmasıyla daha fazla kaplumbağanın öleceğini açıkladı. İnsanlığın çağ atlamasında en büyük icatlardan olan petrol ve plastik, dünyanın sonunu getirmek için emin adımlar atmaya devam ediyor. Kuşlar, balıklar, memeliler derken her türden hayvanı tehdit eden insan atıklarına en kısa sürede bir düzenleme getirilmeli ve bu atıkların daha doğru biçimde saklanması sağlanmalı. Umarım, tüm dünyayı zehirlemeden önce ne yapmamız gerektiğinin farkına varabiliriz.